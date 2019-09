El policía acusado dice que no robó, y el jefe de la comisaría asegura lo contrario

En el Fuero de Flagrancia se está llevando a cabo el juicio contra Mario Alejandro “Pipi” Riveros, el uniformado acusado de robar del interior de un auto que estaba en adentro de la Comisaría 12da de Valle Fértil. EL acusado dice no haber robado nada, pero el comisario (que es un testigo clave), el serñor Jorge Carrizo, dice lo contrario.

Rivero, no se abstuvo a declarar ante el juez y dijo: “Me llamo la atención la etapa de potencia (elemento que dicen que intentó robar) y yo lo vi de afuera. Yo no toque el auto, sabía cómo funcionario que eso no podía hacerlo. Justo llego el comisario a los bocinazos y no me dejó explicarle y me metieron a una oficina.

“No me dejó explicarle, yo no sé si el venía de un mal día yo solo quería avisarle al oficial lo que estaba pasando”.

Con respecto al jefe de policía, comentó ante el juez: “Llegó con mi movilidad particular (a la comisaria) y observó en uno de ellos que la puerta está abierta, que hay un hombre adentro y constató que sale Rivero con la etapa de potencia. Ante mi pregunta de qué hacía ahí, me dijo "he estado mirando jefe" y llamé al oficial para que hiciera el trámite correspondiente”.

Ningún testigo aportó datos que comprometan a los dichos de estos dos protagonistas, ahora la fiscalía al igual que la defensa preparan alegatos para presentar ante el juez.