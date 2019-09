Un incendio importante casi consumió una casa de fin de semana en Angaco

Dramática situación vivieron vecinos de Angaco, luego de que una casa de fin de semana, ubicada en la intersección de calles Aguilera y Ontiveros, en Angaco -justo al límite con Albardón-, comenzara a incendiarse. El quincho fue el primer lugar que quedó bajo las llamas, luego se extendió hacia la vivienda.

Según fuentes policiales, el fuego se habría iniciado producto de un cortocircuito en unos cables exteriores del domicilio. El ventarrón de la mañana de este jueves habría movido el cableado, lo que habría provocado el cortocircuito y, posteriormente, un voraz incendio.

El hecho comenzó sobre las 9 de este jueves. Fue un vecino del lugar quien vio el inicio de las llamas y decidió llamar al 911. Se encuentra trabajando el Destacamento Nº 5 de Bomberos de la Policía de San Juan, con jurisdicción en Caucete. Aparentemente, no habría llegado al interior de la casa. Si bien aún no se sabe con exactitud los daños del hogar pero sólo serían materiales ya que la casa no estaba habitada. Pertenece a la familia Morales y está cerca de la fábrica de galletitas.