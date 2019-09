Se empeora la situación del joven fotógrafo que perdió todo en un incendio

Daniel Sánchez (25) sigue viviendo una pesadilla. Es que el joven al que su tío le usa la casa de depósito de basura y baratijas y que a causa de un incendio quedó casi en la calle y sin sus elementos de trabajo, sigue viviendo una difícil situación.

Es que el incendio, que se originó por una chispa en el tendido eléctrico y que se propagó rápidamente a causa de todo el material inflamable que hay en la casa de Daniel, consumió casi por completo la casa del joven, hizo explotar los vidrios y hasta perdió un carísimo equipo de fotografía que utilizaba para trabajar. Es por eso que el joven sólo tiene una habitación donde refugiarse.

“Me paso las noches sin dormir para cuidar que no me roben lo poco que me queda”, agregó.