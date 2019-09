El conductor que atropelló y mató a un nene en Pocito declara ante el juez: apunta contra el colectivo

A tres días del trágico siniestro vial de Pocito que se cobró la vida de Claudio Flores, un nene de 12 años, que fue atropellado y perdió la vida en el acto después de bajar del colectivo e inmediatamente cruzar la calle corriendo, el conductor del vehículo que lo embistió, Cristian Rodríquez, se presentará este viernes por la mañana frente al juez para dar su versión de los hechos y apuntará contra el conductor del transporte público.

Según indicó su abogada Filomena Noriega, el automovilista que permanece detenido en sede policial asegura no haber viajado a alta velocidad y dice que fue sorprendido por el niño que descendió de la unidad por la parte de adelante. En el planteo de su defensa, también le carga responsabilidades al chofer del micro de la empresa Mayo, de la línea 16, quien no habría detenido la marcha en la banquina, sino más bien en carril derecho de A. Uñac (Mendoza) y Calle 8, con dirección de Norte a Sur.

Noticias Relacionadas El acto de amor antes de morir del nene atropellado en Pocito

En el sobrepaso al colectivo, Rodríguez impactó de lleno al jovencito que, desgraciadamente, se cruzó y no lo vio venir. Ante la sorpresa de encontrarlo de frente, el automovilista explica que no tuvo tiempo de maniobrar para esquivarlo, aunque asegura que no se dirigía a gran velocidad, algo que determinarán los peritos que intervienen en el caso. "En el lugar donde se detuvo el colectivo no era parada y todo eso presentaremos ante la Justicia", agregó la letrada.

Tras presentar la excarcelación, Rodríguez -que según su representante legal está afectado psicológicamente por lo sucedido- llegará a Tribunales, al Quinto Juzgado Correccional para declarar frente al juez Matías Parrón, quien lo imputará por homicidio culposo. Por el momento, el agravante del exceso de velocidad está en tela de juicio y, descartado el consumo de sustancias o alcohol en sangre, sería el único punto a analizar sobre el conductor. Si se desplazaba a más de 40km/h, se consideraría el agravante.

Por otra parte, para Noriega, hubo incidencia del chofer en el siniestro y por ello intentarán demostrarlo. "En el lugar donde se detuvo el colectivo no era parada y todo eso presentaremos ante la Justicia. No hay sendas peatonales. No se descarta la responsabilidad de ningún tipo del colectivero", sostuvo.