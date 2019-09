El hombre que atropelló a un nene en Pocito aseguró que no iba rápido: pidió la excarcelación

La abogada Filomena Noriega es quien lleva adelante la defensa de Cristian Rodríguez (26), el conductor que atropelló y mató a Claudio Flores (12) cuando decencia de un colectivo con su hermano en Pocito. La letrada dio declaraciones en Estación Claridad, donde afirmó que su cliente le habría manifestado que no circulaba a alta velocidad y que el colectivero nunca se estacionó en la banquina para el descenso de pasajeros, pero si había disminuido la marcha.

Así mismo afirmó que en la mañana de este miércoles pedirá la excarcelación y buscarán determinar la responsabilidad de todas las partes. Según expresó la mediática abogada ante el medio radial “hemos pedido las pericias sobre el auto, ya que se debe descubrir si ha habido una falla mecánica que terminó incendiando el vehículo. En el lugar donde se detuvo el colectivo no era parada y todo eso presentaremos ante la Justicia. Aproximadamente podría haber circulado a 40 kilómetros, pero esperaremos el resultado de las pericias. Si él estuvo circulando a más de 40 kilómetros por hora, se puede considerar como agravante. También se va a tener en cuenta la responsabilidad de las víctimas, quienes cruzaron sin mirar por delante del vehículo. Ayer pasé por la zona, estuve viendo y no hay sendas peatonales en el lugar. No se descarta además responsabilidad de ningún tipo del chofer del colectivo.", finalizó Noriega, quien hoy presentará en la mañana el pedido de excarcelación para su cliente.