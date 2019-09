¿Cómo funcionaba la "Banda de los Country"?

Elasticidad corporal, gran estado físico y presuntos nexos con entregadores, son algunos rasgos que caracterizaban el modus operandi de esta banda delincuente compuesta por cuatro amigos, los que se dedicaban a desvalijar hogares de distintos barrios privados de San Juan. En particular, viviendas de algunos empresarios sanjuaninos.

Los malvivientes fueron identificados como: ‘El Sumo’ Guzmán, oriundo de Villa Lourdes, Rivadavia; los hermanos Castro, de Desamparados, Capital; y el cuarto de apellido Villafañe, del barrio Valle Grande. Tienen entre 23 y 27 años, y algunos en abril terminaban de cumplir condenas en Flagrancia. Esto también fue el desencadenante, pues los millonarios atracos comenzaron a sucederse en mayo pasado.

¿Cómo actuaban? Según describió el subcomisario Céspedes, de la división Robos y Hurtos, de la Central de Policía, los delincuentes ingresaban a los domicilios en momentos en que no se encontraban sus propietarios. "Trataban de no confrontar con sus víctimas y evitaban ser visualizados por las cámaras de seguridad", dijo.

Ahora bien, ¿cómo sabían que en esas viviendas de barrios privados no estaban sus dueños? Y peor aún, ¿cómo sabían las ubicaciones de las cámaras de seguridad tanto del interior de los barrios, como del exterior de las casas? Son cuestiones que aún no fueron esclarecidas pero en la Fuerza se sospecha que podría haber algunos entregadores, que posiblemente brindaban esas informaciones a los delincuentes.

Tenían un gran estado físico y una importante elasticidad corporal. Esto es así porque en algunas viviendas hasta llegaron a trepar y saltar paredes de hasta cinco metros de altura, esbozaron las fuentes policiales. Y no solo eso, sino que lo hacían con los elementos robados en las casas que no era únicamente las millonarias cifras de plata en efectivo. Cabe recordar que se llevaron joyas, distintos electrónicos -como tablets, por ejemplo-, juguetes de niños, elementos de construcción, entre otras cosas. Los electrodomésticos y vehículos que secuestraron lo hicieron porque creen que los adquirieron producto del dinero que robaban.

Por último, una estrategia que utilizaban. Los delincuentes hurgaban toda la vivienda y, una vez que se hacían con los elementos robados, volvían a dejar lo que no se llevaban en su lugar, para no generar sospechas. De esa manera, los familiares llegaban y creían que el autor del robo era algún familiar o alguien que tuviera entrada a sus hogares. Además porque no generaban violencia para entrar a los domicilios. Según los efectivos, utilizaban destornilladores para ingresar.