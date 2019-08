Corría picadas en pleno centro y terminó chocando contra una camioneta

En la mañana de este jueves se produjo un fuerte choque entre fiat 128 modelo Europa y una tráfic Renault que estaba estacionada. Según comentaron los testigos de la zona el joven que conducía el 147 venía a altísima velocidad corriendo picadas, y en un descuido terminó chocando contra una trafic que estaba estacionada sobre calle Tucumán.

el conductor del 147 es de apellido Moyano y el de la tráfic es adrian paez. Este último afirmó que "me salve de milagro, porque recién me bajaba de la camioneta, sino me terminaba chocando a mi".

El siniestro fue sobre las 1030hs en calle Tucumán pasando Belgrano.