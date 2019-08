Robo en local céntrico: el inagotable sacrificio de una familia para tenerlo en pie

Un terrible atraco sufrió en la madrugada del pasado miércoles un local de comidas llamado "Tres Marías", ubicado en una galería de calle General Acha, entre Av. Libertador y calle Laprida, en Capital. Delincuentes ingresaron violentando las rejas del local y les llevaron un televisor, un microondas, una balanza y una estufa eléctrica. No se llevaron ni insumos ni comidas elaboradas.

Sus propietarios, Rosa Durán (68) y su hijo Nelo Madueño (27), llegaron al local y se encontraron con todo el desastre. Sin embargo, decidieron abrirlo igual ya que lo robado "no nos impedía. Nos duele todo lo que nos robaron por supuesto pero no nos dejó en la calle. Mi vieja -por Rosa- tiene el local hace 60 años y por esas cosas no nos vamos quedar sin abrir", afirmó Nelo.

Realizaron la denuncia en la Comisaría Primera y sospechan de que el robo podría venir desde "adentro" -como dijo el joven- porque, según contó, esa noche dejaron la puerta delantera abierta, cuando nunca pasa, "justo vinieron a robar a nuestro local cuando hay veinte más y puede tener que ver también el hecho de que tenemos todo en regla, tal como lo disponen las normas bromatológicas", aseguró el muchacho.

Nelo Madueño es un joven de 27 años que se fue a perfeccionar en el rubro gastronómico a Buenos Aires. Estuvo viviendo en el partido de Caballito y se tomaba todos los días un subte para ir a Puerto Madero para poder estudiar y trabajar en un local de comidas de allí.

Sin embargo, debió volver a su provincia natal "porque tengo que seguir yo con el negocio, mi mamá ya se quiere jubilar, así que tomé la difícil decisión de venirme", dijo. Y no es para menos. El local lo inició su abuela María Rosales hace 60 años, después tomó la posta su madre, Rosa Durán y, ahora, es su turno: "Me toca tomar las riendas a mi", afirmó Nelo.

Sobre el negocio, reconoció que antes no tenían todo en regla pero, gracias a sus estudios en gastronomía, comenzó a cambiarle la cara al comercio. "Empecé desde adentro, en la cocina, modificando todo lo que estuviera mal y adecuándolo a las normas bromatológicas, así que ahora estamos bien. Pusimos las chicas -por las empleadas- en blanco, también", alegó.

Por último, le pidió a los comercios vecinos que sí poseen cámaras de seguridad que por favor las miren y vean si tratan de encontrar el momento en que los malvivientes realizaban el atraco y se llevaban lo robado. "Para robarse todo, necesitaron mínimo de un auto", finalizó.