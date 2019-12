¡De terror! Una sanjuanina denunció que un remisero quiso secuestrarla; mirá como se salvó

Patricia Pellegrini, una joven sanjuanina, denunció en sus redes sociales una denuncia de rapto por parte de un remisero.

A través del posteo contó la historia, y cómo logró zafar de la situación.

El hecho sucedió, según la denunciante, cuando se dirigía a una parrilla de Santa Lucía para celebrar una reunión de fin de año.

Más tarde se supo que la empresa le dijo a la joven que citaría al chofer para que explicara lo sucedido, en tanto que familiares de la víctima realizaron la denuncia policial.

Este es el relato publicado en las redes sociales:

ANOCHE TUVE SUERTE DE TENER ÉSTA MAMÁ

Anoche tuve la cena de fin de año del IDIH, en una parrillada ubicada en Santa Lucia (que no conocía ni sabía dónde quedaba inicialmente).

Para poder ir, pedí un coche a través de la APP DE (...)

Una vez que me subí al remis, le dije al chofer la dirección (textual) que decía la invitación a la cena, la cual él dijo "ubicarse" y comenzó un camino.

Cómo siempre, le mandé captura de los datos del móvil a mi mamá, y también le compartí el seguimiento de mi ubicación.

¡A los minutos me dice mi mamá que ME ESTABA LLEVANDO PARA OTRO LADO!

AHÍ COMENZÓ LA ANGUSTIA.

LE EMPECÉ A DECIR AL CONDUCTOR QUE SE PARARA, EN ESPAÑA Y LIBERTADOR , QUE NO ME ESTABA LLEVANDO PARA DONDE ERA LA DIRECCIÓN, PERO EL CHOFER SEGUÍA.

LE PEDÍ QUE PAREMOS Y SIGUIÓ. EN UN MOMENTO HIZO COMO QUE LLAMABA A LA EMPRESA PARA VERIFICAR (mientras manejaba) PERO NUNCA HABLÓ CON ALGUIEN.

SIGUIÓ.

LLEGANDO A LA FI LE COMENCÉ A BAJAR LA VENTANILLA AL COCHE Y LE DIJE QUE ESTABA NERVIOSA, QUE POR FAVOR PARARA.

En Urquiza y Libertador, dobló en U, y empezó a dirigirse, esta vez para el ESTE.

Mi mamá y yo nunca dejamos de escribirnos. Estábamos aterradas. EL CHOFER NO ME HABLABA, SOLO MANEJABA Y NI SE PARABA TAMPOCO. LE PREGUNTÉ ANGUSTIADA QUE COMO ME IBA A COBRAR, QUE ESTABA LEJOS Y LO ÚNICO QUE DIJO EN UN MOMENTO FUE "200 HASTA ACÁ Y DESPUÉS VEMOS".

LLEGANDO A LA LEGISLATURA, LE ABRÍ LA PUERTA Y LE DIJE QUE ¡SI NO PARABA ME TIRABA!

¡FUERON LOS MINUTOS MAS LARGOS QUE UN VIAJE A CUALQUIER LADO DEL MUNDO!

POR FIN, PARÓ. SALI CORRIENDO DEL COCHE ASUSTADA, y me senté al lado de una chica que estaba allí esperando a una amiga.

Me abrazó y auxilió.

EL REMISERO SE FUE RÁPIDO A PENAS ME BAJÉ.

TUVE MUCHO MIEDO.

LES DEJÓ CAPTURA DEL RECORRIDO, DE LOS DATOS DEL MÓVIL.

DI AVISO A LA REMISERA LA MISMA NOCHE.

Espero que no lo pase a nadie más algo tan horrible. ¡CUÍDENSE!

NO SÉ A DONDE ME QUERÍA LLEVAR O QUE QUISO HACER, SOLO SÉ QUE TUVE SUERTE DE TENER UNA MAMÁ QUE ME SEGUÍA EL RECORRIDO.

¿PERO SINO? ¿SI NO TENÉS MAMÁ?

¿SI NO REACCIONAS?

¿SI NO FRENA FINALMENTE?