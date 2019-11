Este es Juan Manuel Sain, el joven que asesinaron en el Bº San Francisco

Juan Manuel Sain lo mataron de un disparo en el barrio San Francisco, de Rivadavia este domingo por la madrugada. Este joven de 27 años luchó por su vida por varias horas, pero a las 7 de la mañana murió.

El ‘Gordo Tecla’, así lo conocían sus más allegados, que ante la noticia de Tiempo de San Juan, escribieron despidiéndose de él.

“(…) te arrebató la vida un hdp... te voy a extrañar... ahora quien me va a pedir helados quien me va a decir negraaa sos bonita sali adelante... saliste a comprar y no regresaste más...en mi corazón siempre (sic)”.

El sujeto que señalaron como agresor, que ya está identificado, escapó y todavía sigue siendo intensamente buscado por la fuerza policial.