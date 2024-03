Senadora hablaba de "nosotros, los rosarinos": "Vos vivís en Nordelta", le contestaron

“¿Les suena? ¿Cuántas veces lo pedí el año pasado, el anterior?”, arrancó la legisladora contra el otrora oficialismo. Recordó que la iniciativa la presentó en agosto de 2022, porque “veíamos la situación que estaba sucediendo ya y que no es nueva, pero hoy está peor que nunca. Lo pido con urgencia porque los rosarinos no damos más”.

Losada advirtió que “hay un estado de sitio de hecho, porque la gente no sale a la calle por miedo”. “El narcoterrorismo no debería ser una cuestión de partidos políticos, sino una cuestión que combatamos todos”, agregó.

La radical volvió a reprochar que ese proyecto “no se trató ni siquiera en comisión” y que, desde que lo presentó a la actualidad hubo “555 muertos que ignoraron hasta el día de hoy”. Pero además, cargó contra Lewandowski, al reclamarle que no apoyó el proyecto y que “ahora se anotició de la situación en Santa Fe”.

“No sé qué problema tienen en Nordelta, donde vivís, en Rosario vivo desde hace 58 años”, le respondió el senador de UP, que además lanzó: “No sé si es la senadora que acusaba al actual gobernador (Maximiliano Pullaro) de vínculos con los narcos o es la que después se abrazaron y no tuvieron más problema”.

El santafesino afirmó que “no es tiempo de politiquería barata”. “Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado”, expresó y pidió: “Hablemos de política en serio”.

Pero la cuestión no quedó ahí, pues al sentirse aludida, Losada tomó nuevamente la palabra para negar vivir en Nordelta. Además, alertó que si viviera ahí, “¿cómo va a hablar de dónde yo vivo? Yo no hablo de cuál es el barrio cerrado en que usted vive” porque sería “exponerlo públicamente ante un peligro que tenemos todos”.

En su intervención inicial, Lewandowski había planteado una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei, al hacer referencia a unas declaraciones que tuvo en otro momento. “Entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia”, citó en palabras del mandatario y opinó que “en la vida hay tiempo para rectificarse”.

El senador alertó que “la mafia se unió contra el Estado y mató a cuatro inocentes en la ciudad de Rosario”. “Hemos tenido una instalación del terror que quizás en otros momentos se dio a cuenta gotas, pero ahora se ha instalado con mucho temor en la población”, lamentó.

Señaló que las bancas narcocriminales “vienen matando en los últimos 15 años” y “no sólo manejan la venta de droga, sino lavan el dinero, atemorizan, extorsionan”. “No es un problema de Rosario, es un problema nacional, es un problema de geopolítica. No es casual que en los puertos de Europa y Asia aparezcan cargamentos de droga que salen de los puertos del sur de Santa Fe”, advirtió.

“No vamos a pedir que el Gobierno actual resuelva todo inmediatamente”, aclaró, pero solicitó que “construyamos entre todos políticas de Estado”. “¿Hace falta el control de la cárcel? Claro que hace falta”, como también “control de la calle”, aseguró, pero remarcó que hay que atender la cuestión social.

En ese sentido, sostuvo: “En nuestros barrios, la mano de obra que tiene el narcotráfico es de chiquitos y jóvenes absolutamente excluidos de la vida. ¿La pobreza es sinónimo de delincuencia? No. Lo que es sinónimo de delincuencia es aquel que no tiene posibilidades de vida digna, para poder ir a trabajar, educarse, capacitarse”.

“El chiquito que mató al playero iba vestido en medias y pantuflas y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comandos. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida. Si nosotros a todo lo que tenemos que hacer con la Justicia, con la seguridad, no entendemos que si no revertimos esa matriz social, estamos condenados a que esto se agrande y cada vez más, la vamos a seguir contando y la vamos a seguir sufriendo”, expresó.

El legislador añadió que “hoy falta más comida que nunca. ¿Había pobreza? Claro que había y nos avergüenza, pero se sigue incrementando”.