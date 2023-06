El rincón pocitano donde volar y conquistar el cielo se convierte en realidad

Orlando es una de las tantas personas que concentran cada fin de semana en club para llevar adelante distintas acciones, con el espíritu de mantener vivo el interés por volar, sumando adeptos.

DSC07456.jpg

La particularidad del aeroclub es que se pueden desarrollar cuatro actividades aeronáuticas en un solo lugar, algo que no sucede en ningún punto del país. Aeromodelismo, paracaidismo, vuelo a motor y vuelo a vela son las disciplinas que desde hace décadas funcionan en un solo lugar.

El primer contacto que suelen tener quienes llegan hasta el Aeroclub movidos por la curiosidad es la Escuela de Aeromodelismo. En la misma se combina la destreza, construcción, el aire libre. Orlando, quien enseña aeromodelismo, comenta que la actividad es incluso terapéutica, genera capacidad de resiliencia, de superar conflictos tanto propios como con las demás personas. “Nos permite trabajar de una manara social y si queremos estar aislados, el aeromodelismo también ayuda. Genera la capacidad de superar depresiones, varios viudos hicieron acá sus duelos. Es muy linda la actividad”, asegura.

DSC07457.jpg

Pequeños acompañados de sus padres y adultos que peinan canas se encuentran en un mismo lugar todos los fines de semana para aprender, pero también para compartir un momento que cada sábado se vuelve único.

DSC07470.jpg

Fuera de los moldes y los modelos a escala se encuentra un mundo donde no hay límites. Con los conocimientos básicos, Pedro Valdovino descubrió que el vuelo en planeador le daba una libertad que permitía generar una satisfacción que no había sentido en otro tipo de aeronaves.

“La verdad que es una actividad que cuando uno la practica, se olvida de todo. Lo que pasa abajo es otro mundo, se entra en otra dimensión. A la gente que le gusta esto es dinámica, les apasiona la libertad que ofrece estar en el aire, trasladarse de un lugar a otro sin ningún tipo de motor, eso genera una especie de libertad”, señala el piloto que lleva más de una década conquistando el cielo y desde el año pasado de convirtió en instructor, para compartir sus conocimientos y contagiar su pasión.

Uno de los contagiados es Pablo Guilardi, quien hace unos tres años llegó al club invitado por un amigo y no se fue más. “Yo tenía una idea distinta a lo que es el planeador. Me imaginaba algo tranquilo, pero es algo más arriesgado, más similar a lo que es un auto de carreras. Es más brusco, más inquieto y eso me atrajo, porque siempre me gustaron los fierros y el aire tiene lo suyo”, asegura.

DSC07445.jpg

Escucharlos con tanta pasión sobre lo que les genera volar no se compara con hacerlo. El vértigo en la boca del estomago mientras el planeador avanza es similar al que se siente en una montaña rusa. De repente todo es silencio y solo se puede oír el aire que acompaña el viaje ascendente. Una vez lograda la altura indicada comienza un paseo único. Desde arriba la perspectiva es distinta, no solo de lo pequeño que se ve todo, sino de lo maravilloso que es cruzar el cielo.

“Si miras bien, vamos a pasar cerca del Estadio”, dice Pedro desde el asiento de adelante mientras la aeronave avanza en sintonía con las corrientes de aire. Un sinfín de sensaciones se mezclan, y es en ese momento donde se puede comprender la dedicación y la pasión que tienen quienes realizan alguna de las actividades que brinda el aeroclub, el único lugar en San Juan donde volar no es imposible.

DSC07454.jpg

En el interior del club hay miles de historias. Generaciones completas crecieron de la mano del placer de volar, amores que nacieron, familias que surgieron y un gran despliegue de excelentes profesionales y deportistas. Pese a que lejos estén las épocas de gloria, los socios no bajan los brazos para que el club y las actividades aéreas en general vuelva a la escena sanjuanina.

DSC07464.jpg

“Estamos en una etapa de recuperación. El sueño siempre es volver a las épocas doradas, donde éramos más de mil socios, hoy no llegamos a 60. Hacemos una convocatoria a las actividades aeronáuticas, actividades sociales y deportivas. Queremos que se acerquen a nuestra institución como institución social y tengan una visión directa de las actividades aeronáuticas. Tenemos esa la intensión, cuando recuperemos el caudal de trabajo, porque cuando somos pocos le falta vida. Nos hacen falta personas que sueñen, con ganas de progresar. Buscamos la renovación con los jóvenes, con los niños, para dejar a las generaciones nuevas”, señala Orlando.