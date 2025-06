Minu, la sanjuanina que milita la cultura pop y rompe las redes

15cdbf2c-81e8-4f61-bab3-f433182f2b5f.jfif

En ese contexto, la chica que ahora estudia Diseño Gráfico -al igual que Corte y Confección- comenzó a publicar videos en referencia a los artistas mainstream y sus puestas en escena y, de manera inesperada para ella, la rompió toda en su cuenta de Instagram y de TikTok. Las views y los likes estallaron y con ello, también su impulso para poner al servicio material que los amantes del pop consumen a gusto.

Por ese motivo, videos como el que repasa la carrera y el éxito de Chappell Roan (cantante estadounidense) alcanzaron millones de vistas y importantes cadenas decidieron apoyarla. Si bien no fue dinero, lo que consiguió fue que Universal impulse su contenido.

Luego de recibirse del ENERC y de afrontar conflictos por la poca salida laboral que la profesión tenía en la provincia, la creativa muchacha se volcó a la creación de contenidos en las redes y el resultado fue satisfactorio. Con apenas un celular como herramienta tecnológica, una buena luz, una imagen impactante y algo interesante para decir, salió a la cancha y, en términos futboleros, ganó en el debut con goleada.

"La respuesta de la gente fue muy buena. No me esperaba para nada que a alguien le gustara, me sorprendió mucho y eso me animó a seguir", comenta quien inició exponiendo cuestiones estéticas de los videos de los cantantes y, más tarde, profundizó en conceptos e ideas más amplias. Aunque debió superar la timidez y los comentarios negativos de desconocidos, encontró motivación en aquellos que le pedían más videos del estilo. "Impulsarte a molestar, incomodar un poco al otro está bueno también", expresa entre risas.

Siempre fanática de la cultura pop, la misma que de chiquita aprendió el Inglés gracias a las canciones de Disney, de Selena Gómez o de One Direction, destaca la importancia de lo popular que, muchas veces, es interpretado como banal. "Hay una cuestión sociológica detrás de la cultura popular, es el reflejo de lo social y lo político, el espectro es muy amplio y tiene que ver con los artistas a quien consumimos y quiénes dominan las pantallas. Eso habla mucho de nosotros", explica.

Amante de los íconos populares, no duda en afirmar que Maradona, Susana, Mirtha y Moria son parte de nuestra cultura pop argenta, lo mismo que la Lali, la China, Wanda y diversas figuras políticas. A su favor, son personajes nacionales cuyos nombres no necesitan ser completados para saber quiénes son, por lo que la popularidad que ostentan está certificada.

En el plano local, consultada por Tiempo, la defensora de lo popular sostiene que hay personas y elementos que forman parte de la cultura popular sanjuanina, como el Payito, la Noriega y la semita. De nuevo, poca falta hace aclarar quiénes son y por qué son tan conocidos.

Convencida de que para todo hay un destino y aún en su búsqueda personal de responder a qué vino a este mundo, el personaje de la nota confiesa que sueña con vivir de lo que le gusta y la generación de contenido en redes podría ser un camino a explorara y explotar todavía más. En un buen ejemplo de eficacia empresarial, la chica, que se graba y edita todo con su celular, da indicios de que con pocos recursos obtiene buenos resultados. Por ahora, la ganancia son corazones y mensajes con buena vibra, pero quizás mañana la historia sea sobre un deseo que se hizo realidad.