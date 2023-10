Leandro, el creador de fantasía

Hay un dicho muy conocido que dice que 'el que no arriesga, no gana' y algo parecido fue lo que le sucedió al protagonista de la nota, que durante muchos años mantuvo oculto su talento y un día se animó a compartirlo con el mundo. Es que Leandro Gómez Navas era un abogado sanjuanino y padre de familia que cumplía con sus obligaciones como tantos otros, hasta que se lanzó a la aventura de escribir y la experiencia no sólo le cambió la vida, sino que lo volvió un personaje muy particular.