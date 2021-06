Miguel Gómez: de la gloria del hockey al bodegón más sanjuanino de todos

En una sala repleta de cuadros con trofeos y títulos deportivos, el técnico de hockey y empresario gastronómico, Miguel Gómez, repasó eventos que fueron importantes en su vida durante el ciclo de entrevistas de Paren las Rotativas. Este querido personaje sanjuanino, además de ser conocido por ser uno de los dueños del Súper, también hizo historia con clubes locales y en los seleccionados argentinos de hockey sobre patines en varias oportunidades. De todo ese aparador de reconocimientos, tal vez el que más se destaca sea la medalla de oro conseguida en las Olimpiadas de Barcelona en 1992. Pero el historial es largo y a los datos me remito: cinco títulos con los seleccionados sub 20 de femeninos y masculinos, la primera Copa Intercontinental de 1984 donde le ganó con la UVT al Barcelona en el Cantoni dos veces; los Panamericanos de La Habana, Brasil e Indianápolis (EEUU) y otros tantos campeonatos locales.

"Me conocen por el deporte y por la tradición creada por mi padre con el Súper donde hay tres generaciones de nuestra familia desempeñándose", dice Miguel. Con orígenes españoles traídos desde Malaga, los Gómez fueron unos andaluces que supieron sacarle provecho a su cultura para implementarla en la provincia. El primero en llegar fue Antonio Gómez (padre) que comenzó a trabajar en la Cervecería San Juan manejando camiones. Luego conoció a un amigo llamado Máximo Oviedo con quien se puso un pequeño local en el Súper ubicado en calle General Acha a metros de Córdoba. "Fue un 9 de julio de 1962 cuando se inauguró el primer Supermercado con 100 locales distribuidos en distintos rubros, era impresionante", recordó Miguel. Con el tiempo ese sitio fue cambiando y hoy en día es uno de los íconos de San Juan.

Después de la llegada de Antonio vino la familia completa desde España. Cruzaron el charco en un barco que se llamaba "Clave de Hornos", que más adelante sería el nombre que recibiría la sociedad comercial que empezó en el Súper y se extendió en otros locales que le pone sabor a la gastronomía sanjuanina. Mirá en el siguiente video la primera parte de la entrevista:

El trabajo en la cocina fue muy sacrificado para los Gómez, pero incluso así se dieron pie para meterse en otras actividades. Entre los siete hermanos había dos que estaban más compinches por la pasión del hockey. Se trató de Antonio y Miguel Gómez. El primero falleció a los 62 años y hasta la fecha no pasa un momento donde su hermano no lo recuerde. "La unión con Antonio a diferencia de con otros hermanos era por la conexión que teníamos permanentemente con el hockey sobre patines y eso nos llevó a estar siempre juntos y depender permanentemente uno del otro. Cuando yo ejercía mi profesión como técnico nacional él se quedaba acá y cuando él tenía que hacer algo me quedaba yo", contó Miguel sobre su hermano que fue muy conocido nacional e internacionalmente en el hockey. Antonio fue miembro de la Federación en su momento, presidente del Club Olimpia, técnico de Olimpia y miembro del Comité Nacional del hockey. Su hermano dice que no fue técnico porque simplemente no quería y prefería disfrutar la vida con música, familiares y amigos.

De todos los hechos deportivos donde estuvo envuelto Miguel, el 7 de agosto de 1992 es una fecha muy especial. Ese día el seleccionado argentino masculino, integrado por mayoría de jugadores sanjuaninos, derrotó 8 a 6 al seleccionado español y se quedó con la medalla de oro de las olimpiadas. Esa medalla fue la única ocasión en la que el Hockey Sobre Patines formó parte de Juegos Olímpicos, lo que le da cada vez mayor trascendencia al logro alcanzado por el conjunto nacional.

Con jugadores como Diego Allende, Alfdred Bridge, Raúl Monserrat, Cairo y Roberto Roldán, Miguel Gómez encabezó las directivas del equipo. Conocé el detrás de escena del equipo campeón y un repertorio de anécdotas imperdibles en la segunda parte de la entrevista: