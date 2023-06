Armando, el "Cazanoticias" de San Juan que combinó su pasión por la información y su trabajo

Armando se considera un consumidor nato de noticias. Incluso comenta que en la vivienda que comparte con su pareja hay dos televisores. En uno ella puede ver películas o series y en el otro siempre está sintonizado algún canal de noticias.

image.png

Eso, sumado a su trabajo como taxista, resultó ser una combinación más que perfecta. Al estar alrededor de 15 horas manejando por toda la provincia (ya que no solo presta servicios de remis en lo que es el Gran San Juan y alrededores, sino que además ofrece recorridos turísticos), tiene muchas veces contacto con los acontecimientos de manera inmediata, incluso antes que llegue la Policía o los periodistas. “Recuerdo una vez que iba en el coche y vi un camión de gendarmería frente a la Escuela Don Bosco. Estaban haciendo una incautación de drogas. Pasé y me frené directamente. Me acuerdo que les dije a los gendarmes que era periodista y me dieron información, fotos, todo. En ese momento no había nadie en la calle, era de madrugada y les sirvió mucho a los periodistas que conozco porque les compartí todo”, cuenta.

image.png

El remisero se ha convertido con el paso de los años en una fuente más que confiable para el periodismo sanjuanino. Cuenta con una lista de difusión con casi 60 periodistas, comunicadores y fotógrafos de la provincia donde comparte cada suceso que considera noticioso. Si bien anhela ser más reconocido, agradece el espacio que los medios le dan y la seriedad con la que lo tratan, como un colega más.

Pero eso no es todo. No solo relata el minuto a minuto del hecho, sino que además cuenta con una cámara de seguridad en el coche donde registra todo lo que pasa en la calle. Así consigue capturas de siniestros viales por ejemplo que luego aparecen en todos los medios.

image.png

“Todos me conocen como Armandito, el cazador de noticias. Mucha de la información que paso es porque me avisan mis colegas, porque andan en otros sectores y me mandan mensaje para decirme cuando hay accidentes u otra cosa. Lo vivo con mucha pasión, me gusta. Mis estudios son solo primarios, por lo demás, siempre laburé toda mi vida, y lo seguiré haciendo. Ser cazador de noticia seguirá siendo un hobbie, para darle principalmente una mano a los periodistas y vivir mi pasión”, finaliza el tachero.