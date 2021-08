Desgarrador relato de la familia del joven que murió arrollado por un colectivo: "Venía drogado y me mató a mi hijo"

El jueves pasado, un colectivo arrolló a Fabricio Javier Flores, un joven de 22 años que circulaba en una moto por el lateral de Circunvalación, en la intersección con calle Las Heras.

Fabricio murió en el acto y en el lugar se vivieron momentos de dramatismo con su familia. Luego, un dosaje daría positivo por marihuana para el chofer del colectivo y se desataría el escándalo. A pesar de todo, la Justicia decidió excarcelar al chofer, identificado como José Gerardo Moya.

"No me llega la decisión de la Justicia de dejarlo en libertad, sabiendo que venía drogado, manejando un colectivo con gente y me mató a mi hijo", dijo este martes a Paren las Rotativas, Javier Flores, padre del joven fallecido.

La familia está indignada por la decisión de la Justicia y aseguraron que no lo pueden creer. "Él era excelente padre, siempre atento con lo que pidieran los niños. Si algo les hacía falta, salía a comprarlo o a pedir para que no les falte nada", dijo Rocío, la pareja del chico que ahora quedó con dos bebés a cargo.

Adrián Riveros, el fiscal a cargo de la investigación, explicó por qué el juez tomó la decisión de excarcelar a Moya.

"Se le imputó homicidio culposo agravado y en ese momento el juez entendió que podía haber excarcelación porque la escala penal se lo permitía y no tenía antecedentes penales", detalló el funcionario judicial.

Otro punto a resolver por el juez es la situación toxicológica del colectivero. Es que, si bien el dosaje dio positivo por marihuana, esto no quiere decir que Moya haya estado bajo los efectos de la droga mientras manejaba, ya que la sustancia dura unos 30 días en el organismo. Riveros, aclaró que no cuentan con la tecnología para saber en qué momento consumió la marihuana el chofer y que es algo que "el juez tendrá que interpretar".