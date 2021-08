Quién es y qué piensa Nicolás Méndez, uno de los candidatos de la Izquierda en San Juan

De cara a las elecciones PASO que se realizarán en todo el país, el 12 de septiembre, el Frente de Izquierda es el único partido que, en San Juan, tendrá internas.

Nicolás Méndez, por la lista Unidad es precandidato a diputado nacional y estuvo en Paren las Rotativas para hablar de sus propuestas de Gobierno.

"Estamos en una crisis y en estas elecciones vamos a ver distintas posturas que ofrecen soluciones para superarla. Nosotros podemos visualizar dentro de los candidatos oficialistas y los falsos opositores, una perspectiva de solución en base a recetas que ya fueron aplicadas y que no hacen más que demostrar fracasos e indicadores cada vez peores", remató Méndez.

El contador, también habló sobre las propuestas de la Izquierda y aseguró que el objetivo es "trasladarle al electorado una perspectiva de un gobierno orientado hacia el reclamo de las mayorías populares y dirigido por verdaderos representantes de la clase obrera y trabajadores".

Para Méndez, según manifestó, una de las medidas más importantes propuestas por la Izquierda es la separación definitiva de la Iglesia y el Estado.

"Esta estafa del Arzobispado no es la única, ni la primera, ni va a ser la última. Esperemos que, a través de un proceso político que tenga que ver con esa separación de Iglesia y Estado, no se financie más a ninguna religión. Las Iglesias no pagan impuestos, los obispos reciben un sueldo. Económicamente es fundamental que las iglesias se separen del Estado y así poder aplicar políticas en beneficio de la parte social", reclamó Méndez.

El precandidato mencionó cómo la Iglesia habría "impedido que se aplique la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en San Juan y de Educación Sexual en las escuelas".

Méndez también se refirió a la Megaminería y una propuesta de recursos de la cordillera, explotados por trabajadores.

"No podemos seguir sosteniendo una actividad contaminante que no deja más que aguas contaminadas y la explotación irremediable de los recursos naturales de la provincia, sino más bien poner esa Industria de la minería al servicio de la extracción manejada por trabajadores y controlada por organizaciones ambientalistas", lanzó el político.