Cuenta regresiva para las PASO: dos mujeres de las listas, una charla a fondo

Este martes, Marita Benavente del Frente de Todos y Alejandra Leonardo, de Juntos por el Cambio, estuvieron en Paren las Rotativas de cara a las elecciones PASO de septiembre. Ambas son precandidatas de las listas más importantes y protagonizaron una charla a fondo sobre de las elecciones que las tendrán como protagonistas en la provincia.

"Es muy atípica esta campaña, tenemos que cuidarnos entre todos y sostener un discurso con los hechos. Cuando nos acercamos al vecino, a la vecina, no hay familia que no haya sido tocada por esta pandemia", aseguró Benavente.

En este sentido, estuvo de acuerdo Leonardo que también notó "sensibilidad" de los votantes en las caminatas de campaña.

"La calle en este momento está muy sensible. Cuando vamos, tratamos de tener los cuidados pero obviamente que hay un montón de contingencias que han cambiado la realidad de muchas familias en todo sentido. Desde lo psicológico, económico, sentimental. Está esa necesidad de esperanza, de ver una luz al fin del túnel", expresó la candidata de Juntos por el Cambio.

Las precandidatas también se refirieron a la campaña de vacunación contra el coronavirus que ha sostenido el Gobierno Nacional en todo el país, aunque con visiones muy distintas de lo ocurrido.

"La gente está muy satisfecha con la vacunación porque ha encontrado una calidez, una logística que es impecable en el trabajo del personal de salud. Tenemos más del 50% de la población vacunada con la primera dosis y estamos fabricando tres millones de segundas dosis más", remacró Benavente.

Para Leonardo, la campaña no fue tan exitosa y falló a la hora de garantizarle a los argentinos, el acceso a la segunda dosis de la vacuna.

"Yo creo que la gente no aprueba la gestión de la vacuna. Si hubiera habido una política correcta de salud, no estaríamos en esta situación. Con una política sanitaria correcta no estaríamos sin saber cuándo nos vamos a poner la segunda dosis de la primer vacuna que nos pusieron. Hoy estamos aceptando recibir una dosis combinada cuando se podría haber hecho de otra manera", le retrucó Leonardo.

La situación económica del país fue otro de los puntos en el que las candidatas no coincidieron en lo absoluto y mientras Benavente llamó a "no tener amnesia", Leonardo aseguró que "no todo fue culpa de cuatro años de la gestión de Macri".

"Tenemos una deuda de 47 mil millones que es así gracias a gestiones de nuestro Gobierno, logramos recuperar 37 mil millones. Esto es una carga muy pesada para las futuras generaciones, no lo podemos desconocer. Lo más difícil es entender qué se hizo con esa deuda que se tomó en el gobierno de Macri, ¿escuelas? ¿hospitales?. No, se fugó", expresó la candidata del Frente de Todos.

"No es todo malo para atrás. San Juan recibió un 15% de los impuestos coparticipables en la gestión de Macri. El endeudamiento también lo recibió Macri y no solamente él es el responsable de lo que pasó. Si vamos a ver para atrás tenemos que ver todo", concluyó Leonardo.