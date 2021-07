Aubone, a fondo: de “la Red Tulum se inaugura este año” a ¿se viene aumentos en el transporte?

La Red Tulum, el sistema que se propone cambiar radicalmente todo el sistema de transporte provincial, será inaugurada antes de fin de año. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, en el programa Paren las Rotativas. El sistema, que propone cambiar radicalmente todo el sistema de transporte provincial, viene trabajándose hace más de un año.

"Estamos trabajando temas paradas, que no es menor. Se trata de las paradas seguras, que es similar a lo que habíamos diseñado. El programa nacional aporte financiamiento y eso siempre es mejor. Son un montón de paradas para reemplazar en toda la provincia, lo que va a permitir homogenizar el sistema", apuntó.

Ahora se está en plena elección de las empresas que equiparán los tótems, como se designa un tipo de parada que contempla el nuevo sistema.

Por otro lado, Aubone confirmó que no habrá aumentos en la tarifa del transporte público hasta fin de año. "No hay ninguna posibilidad de que aumente el boleto. Se hizo el aumento de tarifa a principio de este año, teniendo en cuenta la tarifa que pretendemos mantener incluso y el aumento de subsidio necesario para mantener. Eso no está en discusión hasta fin de año, que es cuando corresponde la revisión de la tarifa", afirmó.

En este contexto, aseguró que: "Debo agradecer que tanto ATAP y UTA han estado al pie del cañón de las decisiones que se han tomado más allá de estas cuestiones que pueden suceder y que tienen que ver con un montón de factores". Y agregó: "A raíz de este último acuerdo salarial, el Gobierno nacional decide inyectar 8 mil millones más al transporte público del interior del país. Los términos porcentuales están terminándose de determinar conforme a la información que las provincias hemos pasado y que surgen de la tarjeta SUBE".

Aubone y las PASO 2021

La titular de la cartera de gobierno consideró que las PASO, a celebrarse el 12 de septiembre de este año, "son una gran herramienta para la democracia, por lo que el abrir el juego para que otros participen es muy sano". Cuando le consultaron sobre si el PJ local está unido para estas elecciones, la ministra afirmó que "la interna se ganó el 15 de marzo, y quedó claro quien conduce". Luego, la funcionaria soltó: "debemos renovar las mejores fichas para renovar el contrato hasta 2023".