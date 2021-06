Bomba política: Basualdo puso en duda su continuidad en la Cámara de Senadores

Tras cuatro años en la Cámara de Senadores, Roberto Basualdo confesó que podría interrumpir su mandato antes del 2023. El legislador sanjuanino, en una charla a fondo con Paren las Rotativas, puso en duda su continuidad y confesó que es una decisión que viene manejando desde el año pasado, pero por la pandemia de coronavirus decidió dejarla en stand by.

"Esa garantía no se la puedo dar", respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de que abandone antes de tiempo su puesto en la Cámara Alta. "Yo estoy y trabajo, presento proyectos, pero a veces hay que ver si uno tiene la misma pasión y si la va perdiendo. En marzo, antes de la pandemia, pensé en dejar la banca", agregó.

El legislador nacional aclaró que, por la situación sanitaria que atraviesa el país, por ahora seguirá cumpliendo funciones. Pero mencionó una fecha, dándole crédito a la posibilidad de dejar el Senado antes de lo previsto. "En este momento no me puedo ir por un montón de circunstancias, por cosas que pasan por la pandemia. Pero a fin de año puede ser. A veces es conveniente que vuelva a la actividad privada, que siga trabajando con otro comercio u otra actividad, generando recursos y colaborando con el país", sostuvo.

Basualdo señaló que ya se siente "retirado" de la política y aseguró que las elecciones legislativas del 2017 fueron las últimas en su carrera. "En 2019 no participé de absolutamente nada. Sí acompañé a Marcelo Orrego, a quien apoyé y seguiré apoyando, en un par de reuniones. Pero partidariamente ya me he retirado, ahora solo cumplo funciones como legislador nacional. Dentro de la política de San Juan no participo del armado de listas ni de las estrategias".

El periodo como Senador de Roberto Basualdo es hasta el 2023 y si lo interrumpe antes, su lugar podría ser ocupado por Susana Laciar, quien también pertenece a Producción y Trabajo, el partido que él fundó en 2005. "Sería excelente candidata", expresó sobre su colega.

Mirá la entrevista completa: