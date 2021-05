Nasisi contesta todo: su vida post Rectorado, su negativa al voto calificado y qué piensa de la posibilidad de ir preso

"No sé si estoy de acuerdo con que sea el peor momento para las elecciones. En marzo pasado a todos nos tomó por sorpresa entrar en una cuarentena feroz, con una incertidumbre de no saber dónde terminábamos. En ese momento pareció razonable discutir y suspender el calendario electoral. A la vista está que la situación de hoy es distinta y peor". Oscar Nasisi visitó los estudios de Canal 13 San Juan dispuesto a contestar todo. De entrada opinó sobre el editorial que publicó el conductor de Paren las Rotativas, Sebastián Saharrea, en Tiempo de San Juan y se refirió al trasfondo de las elecciones que se avecinan en la Universidad Nacional de San Juan, la casa de altos estudios que dejará de conducir después de nueve años.

Los comicios se realizarán el próximo 10 de junio, un año después de la fecha inicial, que por la pandemia de coronavirus fue pospuesta en su momento. En el peor momento, cuando los casos de coronavirus están en alza, alumnos, docentes y no docentes, y también graduados elegirán nuevo rector de la UNSJ. Nasisi aseguró que "con el diario del lunes es más fácil decir que aquello (suspensión de elecciones) fue un error. Pero no sé si fue un error".

La suspensión de mandatos le permitió extender su gestión a un año más. Reconoció que esto generó malestar, pero salió a cruzar a quienes dijeron que el haber pospuesto el cambio de autoridades se trató de una estrategia. "Nunca quise quedarme un año más como rector. Hay mucha gente que dice eso. Pero yo ya había empezado a preparar todo para culminar mis ocho años de gestión, como correspondía", apuntó.

En este contexto, se refirió a la causa judicial en la que está involucrado: la muerte de Fernando Reinoso, un joven estudiante que perdió la vida por una descarga eléctrica en un aula de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. "No hay nada de eso porque para los ojos de la Justicia soy una persona como cualquier otra. Nunca especulé con eso, Nunca me quise quedar, siempre quise irme. Yo pretendo que el 10 de junio se lleven a cabo las elecciones porque la institución necesita renovar autoridades y nuevas ideas, nueva sangre en la conducción. Después de nueve años, uno está cansado", sostuvo.

Nasisi comentó que oficialmente finalizada su gestión volverá a su rol de docente. Ya presentó una nota en la Facultad de Ingeniería para que levanten su licencia y pueda, a partir del 1 de julio, retomar sus dos cátedras. "Voy a dar clases como corresponde. Entonces no me pueden acusar o especular con que me quiero quedar. Nunca pensé en ser decano, porque estaba este proceso judicial y no sé qué puede ser", agregó.

Campañas "on fire"

Ya empezó la cuenta regresiva para las elecciones en la UNSJ. A pesar de que el contexto sanitario no es el mejor, Nasisi aseguró que la institución necesita renovar autoridades con urgencia. Son cinco los precandidatos (Jorge Cocinero, Rosa Garbarino, Roberto Gómez, Emilio Fernández y Tadeo Berenguer) que buscarán quedarse con la conducción y que en la previa, algunos dieron qué hablar con sus campañas "rentadas".

"Cuando uno empieza una campaña lo que quiere es ganar y trata de usar las herramientas que tiene a mano. Bajo ningún punto de vista pienso que los fondos de la universidad deben utilizarse para campañas", aseguró Nasisi en Paren las Rotativas. Ante la consulta del conductor de dónde salen esos recursos, el rector contestó: "Debe ser de ellos. Sí, sacan plata de su bolsillo para la campaña. Desde mi gestión no ha salido un solo peso para campañas. Los espacios sí suelen aportar a las campañas. ¿Si hay partidos políticos involucrados? No me consta, pero tiene olor".

Y agregó: "Yo no he visto discutir proyectos. Yo preferiría candidatos que me expliquen y digan cuáles son sus propuestas para llevar adelante una nueva universidad, porque no es la misma del 2019, es algo distinto y más pandemia".

Negativa al voto calificado

El sistema con el que será cursado la elección genera toda una discusión en el seno de la universidad. Este mecanismo intenta apuntalar un presunto plano de igualdad que en realidad funciona exactamente a la inversa. Ejemplo: el voto de un alumno puede significar hasta el 10% del peso del voto de un docente, de acuerdo a qué facultad sea. Los docentes ocupan por designio estatutario el 50% del peso electoral total. Es decir que el voto de todos los docentes vale la mitad de todos los votos, luego hay que dividir por la cantidad de docentes para establecer cuánto vale cada voto docente. Todos los alumnos de la UNSJ representan la mitad de ese peso, el 25%, y como son muchos más que los docentes, su voto individual valdrá mucho menos que ¼ del voto docente, depende de la facultad, otro factor que se ampliará.

Nasisi se mostró en desacuerdo con este sistema y planteó que están en proceso de cambiarlo. "Lo que pasa es que hay una ley nacional que nos regula, que está desde 1994. Hay que cambiarla, está en trámite. No estoy de acuerdo, y menos con la doble ponderación. Lo que más me molesta es la doble ponderación, que el voto del docente de una facultad menor signifique cinco veces más que el resto. Eso sí complejiza y no está bien", expresó.

"No tengo miedo de ir preso"

Este lunes el fiscal federal Francisco Maldonado pidió tres años de prisión en suspenso (no irá a la cárcel) para Nasisi, al iniciarse los alegatos en el juicio por la muerte del alumno Reynoso, ocurrida en 2010 en un aula de la Facultad de Ingeniería. También solicitó una inhabilitación de 7 años para el titular de la universidad sanjuanina.

Consultado por esto, el rector de la UNSJ hizo un fuerte descargo: "Esto no va a cambiar nada el resultado, el hecho ocurrió y Fernando murió. No hay forma de cambiar esa situación. Independientemente de lo que digan los jueces, desgraciadamente no va a variar nada ese hecho". En este sentido sostuvo que: "Para el fiscal soy responsable. Pero yo no sabía, sino lo hubiese corregido. En un expediente se pidió que se modificara tablero eléctrico, pero yo nunca lo vi".

Mirá la entrevista completa: