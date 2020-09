Al límite del colapso: el drama que atraviesa Mendoza, contado por un sanjuanino

Mendoza es una de las provincias argentinas que peor la está pasando a causa del coronavirus. Ya superó los 10.000 contagios y las 150 muertes, y si bien el gobierno provincial puso restricciones, los casos aumentan día a día y el sistema sanitario está al límite del colapso. Así lo afirmó en Paren las Rotativas el sanjuanino Fernando Kurban, médico especialista en terapia intensiva y presidente de AMTI Cuidados Críticos.

"La situación de Mendoza es preocupante. Las terapias intensivas están en un 90% de ocupación. Esto prende las alarmas y ha provocado una gran sobrecarga en el servicio humano del sistema de salud. La situación está al límite, muchos lo llaman colapso. Uno no puede decir que las camas están ocupadas en un 100%, pero estamos cerca de eso", comentó el profesional en el programa que se emite todos los martes en Canal 13.

Kurban contó que actualmente en Mendoza hay 100 médicos especialistas en terapia intensiva, pero a raíz de la emergencia sanitaria tuvieron que sumar otros 100 profesionales sin título de terapistas. De hecho confirmó que no descartan pedir colaboración a colegas de provincias aledañas, entre las que aparece San Juan. "No damos abasto. Tenemos colegas de otras especialidades que nos están ayudando. No descartamos que nos puedan venir a ayudar de provincias vecinas. No se ha hecho el pedido formal, pero ha estado en conversación", agregó.

El profesional también se refirió a la situación epidemiológica de San Juan e hizo una comparación respecto a lo que ocurre en Mendoza. "Hay ciertas medidas que se tomaron cuando se conocieron los casos en conglomerados, con la vuelta a la Fase 1 y cuarentena estricta, que muchas veces los que estamos en el sistema sanitario lo deseamos. Esto que pasó en San Juan hace dos semanas nosotros lo tuvimos dos meses antes y en ese momento nunca hubo un retroceso. Quizás acá tenemos las consecuencias", apuntó.

