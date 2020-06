Baistrocchi en Paren: pandemia, obras y los empleados municipales que "no ve"

En una charla a fondo, Emilio Baistrocchi se refirió a los temas más importantes que hoy toca de cerca al departamento que dirige: Capital. El intendente habló de la pandemia, anticipó las obras que se vienen en la comuna y se refirió a los empleados municipales, entre planta permanente, contratados y becarios, que "no ha visto" desde que asumió en diciembre del año pasado.

Para arrancar, el funcionario analizó los casi siete meses de gestión y el impacto que tuvo la pandemia por coronavirus. "No hemos tenido un día de normalidad en la gestión. Vino un viento con una intensidad que no se veía desde hace años entre la Vuelta a San Juan, la Fiesta del Sol, la interna justicialista y ahora esto, la emergencia sanitaria, que genera una imprevisibilidad para todos. Pero es el momento que nos toca, hacer de esta debilidad una fortaleza", dijo.

Y agregó, sobre la situación provincial, que: "Para San Juan la realidad es diferente a la de Nación porque nos agarra bien parados, con solvencia económica. Pero esto es una bola de nieva que se va haciendo más grandes. Nuestro mayor ingress es la coparticipación provincial y el de la provincia, la nacional, y eso se verá afectada. Hay que ver qué va a pasar de aquí a cuatro meses, las consecuencias económicas de la pandemia lo veremos en los próximos meses".

Baistrocchi también profundizó sobre los empleados municipales y la cifra que encontró cuando asumió en Capital. "Cuando llegué al municipio existían 1054 contratos, cuando pagamos el 10 de diciembre lo hicimos a 930. No se escuchó por las redes que echamos a alguien, pero se pagó esa cantidad porque el resto no presentó las facturas, no fue a cobrar. No se presentaron, no tenían lugar de trabajo, no los conocíamos", dijo. Y explicó que lo mismo ocurrió con los becarios: "Había 2.000 y ahora tenemos 1.800. Con los contratos igual, teníamos muchas personas que tenían pensión o trabajo formal. Tenemos 900 plantas permanente, el 20% todavía no lo encuentro, no trabajan en el municipio".

Sobre las obras que se vienen, dijo que queda un 5% por pavimentar en todo el departamento. También proyectan construir plazas, agregar rampas para personas con discapacidad en el macrocentro y reparar las veredas.

