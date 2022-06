Juan Carlos Bataller: un rebelde con causa 

Fue en una temporada en Mina Aguilar, ubicada en la provincia de Jujuy, cuando se convenció que el oficio minero no era lo suyo . Una decisión que la estiró por años y por respeto a su padre, a quien temía "desilusionarlo". "Mi padre nunca me dijo qué estudiar, pero uno al criarse en ese clima... Pero no aguanté, no era para mí la minería", comenzó relatando Juan Carlos Bataller en la espectacular entrevista que saldrá al aire este martes en Paren las Rotativas (Canal 13).

Pensó en volcarse a la abogacía y hasta a la psicología, pero se le despertó la curiosidad por el periodismo (le gustaba leer y escribir). Un tío, Emilio Ventura, lo contactó con los altos jefes de Diario de Cuyo, una fuente de trabajo que se convirtió también en su primera escuela. "Cuando me recibieron me dijeron que se empezaba desde abajo, atendiendo el mostrador. En ese entonces no había hablado con mi padre, quien mantenía la empresa para que yo me reciba y me haga cargo. Incluso cuando se enteró, pensó que lo mío era una afición de un chico de 20 años y que se me iba a pasar", relató Bataller.

Nada de lo que pronosticó su padre pasó. Un día cualquiera salió de la redacción para recorrer los talleres de impresión e hizo el gran clic: "Cuando sentí el olor a tinta, ahí me enamoré del periodismo". Ya llevaba seis meses en Diario de Cuyo y ni siquiera había arreglado su sueldo, no cobraba y era una especie de infiltrado. Fue Francisco Montes, conductor del diario desde 1955, quien le dio la bienvenida oficial.

Después de hacer escuela en Diario de Cuyo, de cubrir Casa de Gobierno y realizar un sinfín de entrevistas, llegó el salto a la gran ciudad y a los grandes desafíos. Es que en 1976 fue designado secretario de Redacción de Clarín, por lo que se radicó en Buenos Aires. "Hice lo posible para irme. Yo quería progresar y sentía que acá tenía techo", expresó. Cuatro años después viajó como corresponsal de Clarín a Italia y al Vaticano, viviendo experiencias inolvidables, las cuales relata en su libro "Cómo y por qué sobrevive Italia".

Sin embargo, en 1982 el importante diario nacional sufrió cambios que llevó al relevo impensado de camada de periodistas, entre ellos, Juan Carlos Bataller. Inmediatamente analizó volver a San Juan, pero ya no como periodista: "Volví con el objetivo de dedicarme a la política. Fui candidato a Diputado Nacional. Pero a los dos años me di cuenta que seguía viendo el mundo como periodista, entonces no podía ser político. Es respetable, pero el periodismo es otra cosa y no hay término medio".

Tras un paso fugaz por la militancia volvió a lo suyo, esta vez con una apuesta fuerte. En una charla informal con un amigo nació la idea de crear un semanario bautizado como "El Nuevo Diario". Pese a la poca confianza de ese amigo, empezó a impulsar el proyecto desde sus entrañas. Y salió a la calle impreso en los talleres de Los Andes de Mendoza. Y salió una vez, dos, hasta que por un tiempo se transformó en un diario, compitiendo sin pauta oficial con una potencia como Diario de Cuyo. "Fue el gran error de creer que la gente quería un diario, fue un error mío. Independientemente de que nos enfrentábamos al poder político, fue un error mío de apreciación. No era el momento de salir todos los días. En el ´87 paramos la edición diaria y volvimos a semanario, con columnistas pagos y páginas de plástica y música, caricaturas. Era una nueva manera de hacer periodismo", comentó.

Innovador nato, sobre todo un aficionado a los nuevos desafíos, más tarde pasó de una redacción a un estudio de televisión. Aunque le confesó su amor eterno a la gráfica, admitió que el reconocimiento público llegó a través de la pantalla. "La gente no sabía nada de mí, ni de mi paso por Clarín. Me conocía por el canal, por la tele. Ahí le empecé a dar importancia a la televisión, llegamos a la conclusión de que se venían nuevos tiempos y había que estar un pasito adelante", recordó.

Desde el año 2002 conduce La Ventana, el programa diario que se emite por Telesol y marcó un antes y un después en la tele nocturna. "Probamos formatos nuevos: quién falleció hoy en San Juan, quién cumple años hoy, el compra San Juan, el concurso de intérprete y de preguntas y respuestas. Creo que todos los músicos han pasado por La Ventana", rememoró.

En el medio, tres hijos que siguieron sus pasos y una compañera, Silvia Plana, que se involucró también en los medios. "En las reuniones de los domingos no hablamos de trabajo, está prohibido. Sí puedo decir que es difícil trabajar en familia, pero también tenés esa tranquilidad de que todos tienen puesta una misma camiseta", cerró Juan Carlos Bataller.

