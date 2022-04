Golpe a La Beriso: 4 motos le robaron todo el dinero

"Lo raro es que me seguían dos motos y había dos motos esperándome. Esperaron que estacionaran, a que cruzara la calle y ahí se me vinieron encima”, contó Sartorio, quien detalló que lo abordaron por la espalda sin que se percate y lo tiraron al piso. "No dudo que hubo un entregador", dijo. "Lo raro es que me seguían dos motos y había dos motos esperándome. Esperaron que estacionaran, a que cruzara la calle y ahí se me vinieron encima”, contó Sartorio, quien detalló que lo abordaron por la espalda sin que se percate y lo tiraron al piso. "No dudo que hubo un entregador", dijo.

El músico adelantó que no se irá del barrio y que observará todas las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconocer las motos. "Voy a ir al banco a pedir alguna explicación. Cuando fui al banco estaba todo vacío", mencionó el cantante y destacó que ahora deberá trabajar el doble para recuperar el dinero robado.

"Tenía el sueldo de 25 personas", señaló el músico, al tiempo que explicó que la mayoría de los trabajadores de su banda son amigos y no tienen inconveniente en esperar para poder cobrar su sueldo. En su exposición ante los medios, pidió a los periodistas que dejen de estigmatizar las personas pobres.

"Dejen de acusar a los humildes, a los cartoneros que van pasando, porque estos tenían motos caras. No eran humildes, había algunos que tenían chaleco de policías", enfatizó.

Consultado acerca de por qué no pagaba los salarios por transferencia bancaria, como cualquier remuneración registrada, el cantante aseguró que “siempre lo hice así. Por primera vez vine a retirar el dinero físico, y es la última vez. Los muchachos están todos en blanco”, aclaró, ante la sugerencia velada del periodista acerca de que podría tratarse de trabajadores en negro, por lo que debían cobrar en efectivo.

“A veces los pibes necesitan el dinero rápido, no sé, no sé… no lo voy a hacer más”, prometió.