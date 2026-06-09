La pick-up híbrida BYD Shark ya revoluciona el mercado de San Juan

La mega marca china BYD, que es furor a nivel mundial, afianza su plan de expansión en la región de Cuyo. Tras lanzarse al país desde Mendoza, ya está en San Juan, con el objetivo de estronar a las versiones más equipadas de Hilux, Amarok y Ranger.

Es que el mercado automotor de la provincia está a las puertas de un cambio histórico. BYD, el gigante asiático que lidera las ventas globales de vehículos eléctricos e híbridos, avanza a paso firme en su desembarco en la región de Cuyo, de la mano de Territorio Yacopini.

La llegada es clave para San Juan, una provincia con una altísima cultura de chatas, debido a sus actividades productivas, mineras y al terreno off-road. El modelo promete combinar la robustez necesaria para los caminos de montaña con la máxima eficiencia tecnológica disponible hoy en el mundo.

Potencia híbrida y rendimiento inteligente: ¿cómo funciona su motor?

La gran innovación de la BYD Shark radica bajo el capó, plantando bandera con una mecánica nunca antes vista en el segmento tradicional de camionetas en Argentina. Se trata de un sistema híbrido enchufable que combina tres motores en total:

El conjunto mecánico: Cuenta con un propulsor 1.5 turbonaftero que trabaja en sintonía con dos motores eléctricos (ubicados uno en cada eje, lo que le otorga tracción integral de gestión electrónica).

Potencia descomunal: En conjunto, el sistema entrega unos impresionantes 430 caballos de fuerza (CV) y 650 Nm de torque.

Aceleración de deportivo: Gracias al empuje inmediato de sus motores eléctricos, la Shark es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,8 segundos, una cifra inusual y sorprendente para un vehículo de su peso y categoría.

Gracias a su batería de 29,6 kWh de capacidad, la camioneta puede recorrer hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico (ideal para los trayectos diarios dentro del Gran San Juan sin gastar una gota de nafta). En trayectos largos, combinando el tanque de combustible y la carga eléctrica, la autonomía total alcanza unos 800 kilómetros (840 km homologados en uso mixto). Respecto al consumo, la marca declara una cifra que promete sacudir los bolsillos: apenas 2,08 litros cada 100 kilómetros en uso urbano.

El precio y la batalla contra los pesos pesados del campo

El desembarco de la BYD Shark en San Juan no apunta a las versiones de trabajo o gamas bajas, sino que viene a dar pelea en la cima del segmento más competitivo de la Argentina. Desde la marca explicaron que la pick-up llega para rivalizar de manera directa con las opciones más prestacionales y exclusivas del mercado, tales como la Volkswagen Amarok V6, la Toyota Hilux GR-Sport y la Ford Ranger Raptor.

Frente a ellas, la Shark saca chapa no sólo con su potencia combinada, sino también con un interior cargado de pantallas táctiles rotativas, conectividad de vanguardia y un generoso equipamiento de seguridad activa.

Su precio ronda los 60.000 dólares, en línea con los topes de gama de sus rivales de producción nacional.