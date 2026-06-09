Parate en la venta de autos en San Juan: el patentamiento de 0km cayó más del 22% en mayo

El patentamiento de autos en San Juan registró una caída significativa del 22,8% en mayo de 2026 comparado con mayo de 2025. En tanto, en la venta comparada con abril del corriente año hubo una ligera baja del 1,6%. Esto de acuerdo al último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente al mes pasado.

De acuerdo al informe de la entidad, en mayo de 2026 se patentaron 507 unidades, mientras que en mayo de 2025 se vendieron 657 unidades, lo que representa una baja del 22,8%. Respecto a la comparativa mensual, en mayo se registraron 507 unidades y en abril 515 unidades, significando una baja del 1,6%.

Durante los primeros cinco meses del año 2026, comprendidos entre enero y mayo, la provincia acumuló un total de 3.128 unidades patentadas; esta cifra refleja una baja en comparación con el mismo período del año anterior (enero-mayo de 2025), cuando se habían registrado 3.329 unidades.

A nivel nacional, el número de vehículos patentados durante mayo de 2026 ascendió a 41.921 unidades, lo que representa una baja del 25,6% interanual, ya que in mayo de 2025 se habían registrado 56.319 unidades. Si la comparación es contra abril, se observa una baja del 12,2%, ya que en ese pasado mes se habían registrado 47.730 vehículos. De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, esto es un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos.

En referencia a la coyuntura actual, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva”.

El dirigente detalló que para revitalizar el mercado automotor es necesario abaratar los costos de financiamiento bancario y la cantidad de impuestos que componen el precio final de los rodados. “Otros temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones. Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”, concluyó.

Por este motivo, destacó que las concesionarias continuan desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la posventa.