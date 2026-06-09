El nuevo Chevrolet Sonic llega a San Juan con estos precios

El mercado automotor de San Juan se prepara para recibir una de las novedades más esperadas del año en el segmento de los utilitarios deportivos. Tras su presentación oficial a nivel nacional, Chevrolet confirmó que el nuevo Sonic comenzará a exhibirse y comercializarse de forma directa en la provincia, sumándose a una de las categorías que más viene creciendo en patentamientos a nivel local.

Con Tiempo Motor (Alianza Tiempo de San Juan + Cuyomotor) participamos de la experiencia de manejo del modelo por las provincias de San Juan, Córdoba y Santa Fe y compartimos las imágenes exclusivas de esta nota.

El arribo de este modelo responde a una fuerte tendencia de consumo: durante los últimos meses, tres de cada diez vehículos comercializados en la región corresponden a SUVs compactos, impulsados por familias y usuarios que buscan versatilidad tanto para el asfalto urbano como para las escapadas de fin de semana hacia los paisajes de la provincia.

Desde la marca explicaron que el nuevo Sonic forma parte de una generación de vehículos completamente desarrollados para Sudamérica. Según detallaron directivos de General Motors, el enfoque de este modelo es estratégico: está pensado específicamente como la puerta de entrada para quienes desean acceder a su primer SUV, un perfil de cliente muy activo en el mercado sanjuanino que prioriza el equilibrio entre dimensiones compactas, tecnología y seguridad.

Versiones y tecnología que llegan a la provincia

El nuevo SUV estará disponible en la red oficial de concesionarios locales en dos versiones. Aunque la marca busca mantener un posicionamiento competitivo para traccionar ventas rápidamente en la región, la propuesta de conectividad y equipamiento tecnológico de serie promete ser uno de sus principales argumentos de venta frente a sus rivales directos.

En términos de seguridad y confort, el Sonic incorpora las últimas actualizaciones del ecosistema de asistencia a la conducción de Chevrolet, adaptado para las exigencias de conectividad que demanda el usuario actual.

Motorización y eficiencia: las claves mecánicas del nuevo Sonic

El corazón de este nuevo SUV coupé está diseñado bajo el concepto de la eficiencia urbana y el rendimiento inteligente. Ambas versiones disponibles (Premier y RS) comparten la misma configuración mecánica, destacándose por la incorporación de tecnologías de última generación:

Motor: Turbonaftero de 1.0 litros, de 3 cilindros en línea y 12 válvulas. Una motorización moderna que entrega el torque desde muy bajas revoluciones para priorizar la agilidad en ciudad.

Potencia y Torque: Desarrolla 116 CV de potencia a 5.500 rpm y alcanza un torque máximo de 160 Nm a las 2.000 rpm.

Transmisión: Caja automática de 6 velocidades, calibrada específicamente para equilibrar las reacciones rápidas en el tránsito y marchas relajadas en ruta.

Consumo inteligente: Según los datos de la ficha técnica oficial, registra un consumo promedio muy contenido de 8,2 litros cada 100 km en ciclo urbano, y de apenas 4,9 litros cada 100 km en trayectos extraurbanos o de ruta.

Capacidad de carga: En un vehículo pensado para los viajes, el baúl ofrece una capacidad de 392 litros, un espacio óptimo y funcional dentro de su categoría.

Expectativa en los concesionarios locales

Las agencias oficiales de la provincia ya ultiman los detalles para la recepción de las primeras unidades y la apertura de las listas de preventa y test drives. Fuentes del sector comercial local indicaron que se espera una buena recepción, apuntalada no solo por el diseño del vehículo sino también por las herramientas de financiación y los planes de ahorro tradicionales que la marca dispondrá para facilitar el acceso al modelo en el contexto actual.

Con los precios oficiales ya publicados para el territorio nacional, los interesados en San Juan podrán acercarse a las salas de exhibición durante la primera quincena de este mes para conocer las unidades de cerca, configurar las opciones de personalización y evaluar las alternativas de entrega inmediata.

Precios