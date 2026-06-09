El auto eléctrico más barato de Argentina está en San Juan

La era de la electrificación automotor empieza a masificarse en la región y San Juan no se quedará afuera. En un contexto donde el ahorro de combustible y la eficiencia urbana mandan en la decisión de compra, el Grupo Antelo presentó formalmente en el país el nuevo JMEV Easy 3. Se trata de un vehículo 100% eléctrico que se posiciona de manera directa como el exponente más económico dentro de su categoría en el mercado nacional, por menos de 20 mil dólares.

Este vehículo compacto promete encajar a la perfección con las necesidades del Gran San Juan: un centro urbano denso donde las distancias diarias son ideales para aprovechar al máximo las ventajas de la propulsión a batería, eliminando por completo las visitas a las estaciones de servicio. El concesionario oficial es Avanim, el cual ya ha vendido tres de estos citycar en la capital.

Diseño urbano y el respaldo de un gigante europeo

A simple vista, el JMEV Easy 3 llama la atención por su propuesta moderna, juvenil y marcadamente funcional. Con dimensiones compactas pensadas para encontrar estacionamiento sin complicaciones en el centro mendocino o sanjuanino, mide 3,72 metros de largo y cuenta con llantas de aleación de 15 pulgadas. En su frontal se destaca una parrilla con una tira de luces LED y el logotipo de la marca iluminado.

Uno de los puntos más fuertes de este modelo es su origen técnico. JMEV nació en 2015, pero en 2019 el Grupo Renault adquirió el 50% de sus acciones. Esto significa que el auto que llegará a la provincia está fabricado bajo los estrictos estándares globales de calidad y evaluación de la alianza Nissan-Renault, garantizando un respaldo de ingeniería de primer nivel.

En su interior, el confort digital está cubierto por una gran pantalla central táctil de 10,1 pulgadas con conectividad Bluetooth y función Mirror Link. Además, viene equipado de serie con climatizador automático, volante multifunción y tapizados de tela ergonómicos. En seguridad no se queda atrás: incorpora control electrónico de estabilidad (ESC), frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, asistente de arranque en pendiente, cámara de visión 360° y sensores de estacionamiento traseros.

Autonomía para el día a día y un precio que sacude al mercado

El apartado mecánico está resuelto con un motor eléctrico delantero de 50 kW (equivalentes a 68 caballos de fuerza) y 125 Nm de torque, alimentado por una batería de ion-litio de 30,24 kWh con refrigeración líquida. En el uso diario, ofrece una agilidad sorprendente: acelera de 0 a 50 km/h en apenas 4,5 segundos y ofrece cuatro modos de conducción (Eco, Normal, Sport y One Pedal).

¿Cuánto rinde?: Su autonomía llega hasta los 330 kilómetros, más que suficiente para cubrir una semana entera de viajes promedio entre casa, el trabajo y la facultad dentro de San Juan.

Tiempos de carga: El vehículo incluye un cargador doméstico para conectarlo a la red del hogar (alcanza el 80% en 6 horas). En estaciones de carga rápida en vía pública, puede pasar del 20% al 80% en solo 40 minutos.

Garantía de confianza: La marca ofrece una garantía general de 3 años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería cuenta con un respaldo de 8 años o 120.000 kilómetros.

El precio de lanzamiento sugerido por el importador es de 18.900 dólares (con IVA incluido), posicionándolo como una opción sumamente tentadora frente a los autos con motor a combustión tradicionales.