Otoño 2023: cómo usar prendas con brillo de día

Incorporar prendas con brillo para looks casuales de día es posible, sólo es cuestión de lograr un balance ideal. Ya sabemos que llevar distintas texturas en un outfit es LA tendencia de este otoño 2023 , pero cuando una de ellas es de puro brillo hay que tener especial cuidado, ya que estas tienen tanto peso visual que pueden "desequilibrar" el look .

Las telas satinadas, metalizadas e incluso con paillettes ya no son un exclusivo de noche, sino que también se pueden usar de día, y encima quedan muy bien. Sin embargo, es fundamental no usarlas indiscriminadamente y saber incorporarlas de modo que no desentonen y no queden fuera de lugar.

Algunos expertos hablan de un punto importante: elegir bien dónde vamos a usar el brillo, ya que las telas brillosas además de llamar la atención reflejan luz, y por lo tanto expanden la silueta.

Otro de los focos importantes es saber con qué géneros puede contrastar de buena manera. Las estampas y los brillos no suelen ser "buenos amigos" por lo que muchas páginas de moda recomiendan hacer un mix de texturas lisas y de tonos preferentemente neutros con brillo.

Por lo general, la prenda con mas brillo de tu out fit es la protagonista de ese look. Un pantalón, una campera, los accesorios, los zapatos, etc. Todo a la vez, puede ser un mensaje confuso.

¿Te animarías a usar brillo de día?

Si te gusta la idea, sólo alcanza con se creativos y fundamentalmente, de lograr un equilibrio visual. Los brillos no están prohibidos para ningún tipo de silueta ni para ningún tipo de situación, sólo es cuestión de saber cómo llevarlos acorde a cada uno.