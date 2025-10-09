Cómo lograr en casa el "efecto abanico" para unas pestañas irresistibles, ¡Solo en un minuto!

Dentro de lo que es el maquillaje, las pestañas pueden ser unas excelentes aliadas para potenciar una mirada, pero también se pueden volver enemigas si no se sabe cómo maquillarlas para activar su potencial. Lograr unas pestañas largas, densas y curvas para obtener el “efecto abanico” es posible sin recurrir a extensiones o pestañas postizas.

La viralización de hack en redes permite que los trucos de los profesionales están al alcance de todos. Lo positivo de este truco es que no solo es económico y simple, sino que además te llevará un minuto. Así es, con tan solo 60 segundos lograrás unas pestañas para el infarto.

¿Cuál es el "ingrediente secreto" para el volumen XXL?

La clave de este truco no está en la máscara que uses, aunque siempre ayuda que sea de buena calidad, sino en un producto inesperado que actúa como si fueran microfibras caseras: el polvo traslúcido o polvo volátil para sellar el maquillaje.

image

Si no tenés polvo traslúcido, podés usar un recurso de cocina igualmente efectivo: un poquito de fécula de maíz o almidón. La textura ligera y fina de estos polvos permite que se adhieran a la máscara húmeda, engrosando cada pestaña antes de la siguiente aplicación.

El paso a paso para un "efecto extensiones" en 60 segundos

Acá te explicamos la técnica que te va a dar ese volumen increíble:

Preparación: Asegurate de tener las pestañas limpias y, si tenés un rizador, dales una pasada rápida para curvarlas.

Primera capa: Aplicá tu máscara de pestañas habitual, cubriendo bien desde la raíz hasta las puntas. ¡No dejes que se seque!

El relleno: Este es el momento mágico. Con la máscara aún húmeda, agarrá un hisopo limpio o un pincel pequeño y aplicá un poquito de polvo traslúcido o fécula sobre la punta del hisopo. Dá golpecitos muy suaves sobre tus pestañas (principalmente en el cuerpo, no en la raíz). Vas a ver inmediatamente una capa blanquecina.

Sellado y volumen final: Volvé a aplicar una segunda (y si querés, una tercera) capa de máscara de pestañas. La máscara va a "sellar" el polvo, lo que se traduce en un grosor y un largo impresionantes, como si hubieras usado fibras.

¿Por qué funciona tan bien este hack?

Al igual que las máscaras con fibras que prometen alargar, el polvo traslúcido cumple esa función de relleno. Agrega una capa de sustancia a la pestaña que la máscara por sí misma no podría lograr.

image

El resultado es un look dramático, pestañas más densas y un efecto óptico de extensión que dura todo el día sin el riesgo de que se caigan las postizas.