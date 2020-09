Bistyle: El blog de dos sanjuaninas apasionadas por la moda que es furor en las redes

Delfina y Carla Pallucchini son hermanas, amantes de la moda y el estilo, que desde el inicio de la cuarentena decidieron compartir con sus seguidores un espacio dedicado a la moda, las ultimas tendencias en belleza, viajes y mucho más.

Carla tiene 24 años, cursa el 4to año de la carrera Derecho en la provincia de San Juan Se declara fan de pasar tiempo con la familia y amigos, y elije la lectura como pasatiempo para despejarse y conectar con ella misma.

Delfina tiene 21 años, y actualmente cursa el 4to año de la carrera de Bioquímica en la provincia de Córdoba pero debido a la pandemia se encuentra en San Juan, cumpliendo con las tareas de manera virtual. Desde 2016 es profesora de danza clásica y contemporánea.

Conocé a fondo cómo surgió Bistyle (nombre que las hace una ) de la mano de Tiempo de San Juan en esta entrevista exclusiva repleta de consejos, vivencias personales y una mirada detallada sobre el mundo de la moda,con estilo único:

Tiempo: Fashion, travel, food, beauty, life style: ¿Qué es Bistyle y cómo surgió?

Bistyle: “Bistyle, es un blog de moda y lifestyle por medio del cual expresamos y compartimos con nuestros seguidores nuestra pasión por la moda. Surgió al inicio de la cuarentena, hace aproximadamente 5 meses. Siempre quisimos hacer algo vinculado a este gran mundo, pero la realidad es que no nos animábamos. Hasta que un día, en medio de un almuerzo, surgió la idea de crear el blog y sin darle vueltas a la idea, nos pusimos en marcha, sin imaginarnos que la gente se iba a copar tanto con la idea como así lo fue.

En bistyle creamos contenido vinculado a la moda, desde fotos con outfitis para inspirar, tendencias, tips de beauty, postales de viajes y nuestra manera de ver este arte. Siempre como vía de inspiración, lejos de imponer marcas, ni tendencias, recalcando que cada uno tiene su estilo personal y que todo vale”.

T: ¿Cuál es la fuente de inspiración para sus publicaciones?

B: “Nos inspiramos mucho en cuentas del exterior, sin dudas las blogueras españolas, para nosotras se llevan el primer puesto. Pinterest, es otra gran fuente de inspiración, con miles de ideas novedosas para cualquier rubro. Y, principalmente, desde chiquitas hasta el día de hoy nos inspiramos mucho en mamá, nuestro mejor ejemplo e imagen a seguir.

Somos muy detallistas a la hora de organizar el blog, y cada post esta previamente pensado y vinculado a los demás. Las fotos las sacamos y editamos nosotras y generalmente nos turnamos para subir fotos al feed (Perfil de Instagram) un día cada una. Sin dudas lo mejor de nuestro emprendimiento es hacerlo juntas. Siempre fuimos muy unidas, y poder compartir esto nos llena de emoción y nos motiva cada día más”

T: ¿Qué lugar ocupa la moda en sus vidas?

B: “Nuestra prioridad hoy en día es recibirnos, esto lo hacemos como hobbie porque nos encanta y además nos súper divierte. De todas formas, lleva su tiempo mantener activa una red social con contenido novedoso. Es demandante.

Ninguna estudia nada vinculado a la moda, pero siempre tuvimos facilidad para combinar prendas y armar outfits, jugamos y nos arriesgamos a probar distintos looks, diseños en uñas, maquillajes, y somos muy fan de los accesorios, siempre levantan cualquier conjunto por más simple que sea”.



T: Si pudieran definir su estilo, ¿Cuál sería?

B: “Creemos que, como todo, las personas vamos mutando. Hoy en día la mayoría de nuestros outfits son más bien clásicos, pero siempre con algún touch “trendy”. Obvio que también, de vez en cuando nos gusta salir de lo habitual y jugarnos un poco más.

En invierno somos de usar muchos neutros, sin embargo, en verano jugamos un poco más con los colores y por qué no algún estampado. Creemos en el poder de los accesorios y buscamos la versatilidad de las prendas, por ejemplo, usar algo tan simple como un buen jean y una remera blanca te permite lookearlo de muchas maneras diferentes de acuerdo a la ocasión y de esta forma obtener muchos outfits con dos prendas básicas partiendo como comodín.

T: Más de 6 mil seguidores y contando ¿Tenían idea del alcance que lograrían con esta iniciativa? ¿Cómo ven se imaginan este proyecto a futuro?

B:” Como en todo, siempre nos gusta soñar y aspirar alto, esa es nuestra fórmula, sin embargo, estamos súper sorprendidas con el feed back que recibimos de nuestros seguidores. La verdad es que le ponemos mucho amor y ganas para que les guste tanto como a nosotras y se animen a salir de su zona de confort. Recibir mensajes tan lindos nos motiva mucho y nos impulsa a seguir. Independientemente del número de seguidores, que simplemente es un número, buscamos mantener un vínculo con ellos e ir creando de a poco una pequeña comunidad. Recibir mensajes consultándonos a la hora de comprar, o simplemente compartiéndonos una foto de ellos, para nosotras vale más que cualquier número”.



T: ¿Qué opinan sobre los estereotipos de belleza en la industria de la moda?:

B: “El tema de los estereotipos de belleza en la industria de la moda es muy complejo. Por años hemos vivido consumiendo y creyendo que existe cierto modelo de belleza a seguir, y que lejos de eso estamos. Por suerte, muy de a poco la sociedad va luchando por derribarlos ya que no existe tal concepto. Todas las personas somos diferentes, y justamente eso es lo más lindo. En cuanto al rubro de la moda en particular, creemos que es el más influyente en el tópico, es triste ver cómo numerosas marcas crean prendas en donde un talle L no tiene las medidas de un talle L real, un talle S no es un S, y demás. Lo mismo pasa en cuanto al calzado, conocemos muchos casos en los que realmente no consiguen talles, y comparar algo como un zapato, en vez de ser algo lindo, se vuelve estresante. Recibimos muchos mensajes de nuestros seguidores manifestando su descontento al respeto. Ojalá en un futuro no muy lejano logremos terminar con esta mirada tan errónea”.



T: Moda sustentable ¿Va o no va? ¿Incluyen este tipo de prendas en sus looks personales?

B: “Si obvio, siempre será bienvenido y aceptado todo lo que sea mejor para nuestro planeta. Por suerte, cada vez el concepto de sustentabilidad cobra más fuerzas, y cada día son más los emprendimientos y marcas que adoptan el método del “slow fashion”, teniendo en cuenta el impacto ambiental que tendrá cada pieza durante su ciclo de vida, usando materiales ambientalmente amigables, respetando el trabajo de cada una de las personas que se encuentra detrás de la confección y, aspirando a darle un uso extendido a las mismas”.



T:¿Qué estilo prefieren las sanjuaninas, según la mirada de Bistyle?

B: “Es muy difícil generalizar cuando se trata de estilos ya que es algo súper personal. En San Juan podemos ver de todo, desde personas que se inclinan por lo clásico, hasta estilos más rockeros, hippie chic, sporty. Creemos que la mayoría siempre opta por outfits más informales y descontracturados, y de paso, es un poco también lo que el mundo de la moda promueve e impulsa hoy en día, adaptándose a esta “nueva normalidad” que nos toca vivir a todos”.



T: Los infaltables: ¿Qué tips recomiendan a la hora de buscar “un look ideal”?

B: “Recomendamos tener lo que se conoce como “fondo de armario”, que es el conjunto de prendas básicas que no pueden faltar en tu vestidor. Por supuesto que, el mismo varía de acuerdo a los gustos personales de cada uno, pero en general, son prendas clásicas, atemporales, de colores neutros para facilitar su combinación. De esta manera, nos garantizamos aprovechar su versatilidad al máximo. Les recomendamos que, a la hora de comprar estos básicos, tengan en cuenta la relación precio calidad, ya que son prendas a las que se les da un constante uso.

Nuestras prendas “it” sin dudas son: camisa blanca, un jean clásico de buen calce, traje sastrero, vestido negro, campera de cuero, remeras básicas, una buena campera de abrigo. Con los básicos siempre se puede jugar y estar on point.



Otro tip que nos ayuda mucho a la hora de armar un look es, hacerlo teniendo en cuenta una prenda en especial que tengamos ganas de usar, por ejemplo, armarlo en base a un calzado específico”

Podés seguirlas en su Instagram Bistyle para más detalles.