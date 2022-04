El testimonio de un reconocido estilista sanjuanino tras los disturbios en el Teatro Colón

El lunes pasado un grupo de peluqueros, influencer y público general fueron noticia cuando quisieron ingresar a la fuerza a un evento de la marca de cosmética L'Oréal en el Teatro Colón. El evento colapsó y al no poder ingresar rompieron los vidrios exteriores del histórico edificio.

Rafael Andrada, reconocido estilista sanjuanino y conductor de “La revista de Rafa”, era uno de los invitados especiales por la firma Internacional para participar de este gran evento sobre nuevas tendencias en la capital del país. Por la alta demanda de ingresos y un problema de logística de la firma, el teatro se sobrepasó y quienes quedaron en la puerta rompieron el mítico lugar en protesta por quedarse en la entrada, a pesar de tener sus tickets, según aseguraron medios nacionales.

En comunicación directa con Tiempo de San Juan, Rafa contó cual su experiencia en primera persona ante los disturbios de esa noche y dio su visión de los hechos. En primera instancia, aclaró que no se encontraba en las afueras del teatro por ser invitado especial al evento, por lo que transmitió y presenció los hechos desde el interior de la histórica nave cultural.

“Cuando llegamos al lugar, la cola de gente era terriblemente grande, se notaba que habían invitado a mas gente de la que, parecía, era la capacidad del teatro”, dijo Rafa, a pesar de haber ingresado sin ningún inconveniente.

“Cuando el evento finalizó Ulises, el Presidente de la marca, pidió disculpas y reconoció que habían invitado a más personas de las que se podía y la llegada de diversos profesionales del rubro superó sus expectativas”

Por su parte, Andrada reconoce que desde su lugar en el evento la visión fue diferente, aunque anotaban que algo estaba sucediendo y dijo “No entendíamos muy bien los que estábamos adentro que es lo que estaba pasando, pero se escuchaban gritos, vidrios que se rompían y mucho ruido desde afuera, por lo que nos dimos cuenta que algo había pasado. Cuando empezamos a salir nos encontramos con la policía, los disturbios y una situación que no esperábamos”

Así quedó el ingreso al Teatro Colón

Por otro lado, cabe destacar que según trascendió en medios nacionales, la marca deberá hacerse cargo, no solo de resarcir a sus invitados que no pudieron ingresar, sino también hacerse cargo de los arreglos del histórico teatro, que, para agregarle detalle, es patrimonio de la cultura argentina.

Pero Rafa continuó con su fuerte relato y afirmó: “De hecho me extrañó, porque en la parte superior del teatro había lugares desocupados, o sea que había lugar en el teatro. Había butacas. Por eso no entiendo porque no habían dejado pasar a esa gente porque en realidad había lugar”

En el evento cantó Elena Roger, se presentó el elenco estable de Ballet del propio teatro, participaron personalidades del mundo de la moda como Nicole Neumann, Pia Slapka, entre otros diseñadores y estilistas de renombre de nuestro país. Por lo tanto, y según asegura Rafael, adentro no se notó que algo sucedía hasta que se escucharon ruidos muy fuertes.