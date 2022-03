Tendencias que inspiran: estos son los 5 ítems infalibles para este otoño 2022

Nos propusimos elegir cinco prendas estrella para este otoño 2022, las que vuelven y las que se imponen entre las tendencias, para inspirar tus nuevas combinaciones a la hora de hacer compras o de rescatar esas prendas que creías obsoletas. Todo cambio de temporada trae aparejada una serie de modificaciones en el estilo personal de quienes siempre prefieren el último grito de la moda apenas abren las puertas de su clóset. Si es así, esta nota es para vos.

Las últimas tendencias salen a la luz en estos días previos al final del verano, cuando cada cual comienza a sentirse diferente, los días comienzan a ser más fríos, más cortos, menos cálidos y más especiales para jugar con prendas que el verano no nos dejó.

Ahora bien, hay 5 de esas prendas que te vuelan la cabeza que no pueden faltarte para comenzar el otoño. Prestá atención a los siguientes tips y sacá tus mejores y más creativas ideas de looks para pasear por la calle:

Botas y zapatos con punta cuadrada:

La moda de los 70´ se reinventa y regresa con más fuerza que nunca. Las botinetas, borcegos, zapatillas y zapatos con punta cuadrada, como en la antigua época colegial, explotan en así mejores pasarelas y se apoderas del Street style una vez más. Podés combinarlos con pantalones tipo sastre, con vaqueros estilo wide leg o incluso con vestidos de trama tejida, es arriesgado, pero dan un toque muy sofisticados.

Pantalones Wid Leg:

El regreso o mejor dicho, el ítem que nunca se fue. Los vaqueros apta d elefante, en todas sus gamas de colores, se apoderan de los looks abrigado tanto como lo hicieron durante el verano. Con sacos de paño over size, siendo fieles a ese estilo, se pueden transformar una vez más en los favoritos tanto de las más jóvenes como de las mayores, ya que el estilo acompaña cualquier sea tu silueta.

Camperas Puffer tipo “nube”:

Si bien las puffer fueron la sensación de los años ochenta, el invierno pasado se apoderaron de los estilos más representativos de las calles del mundo en tonos metálicos, colores vibrantes, incluso holográficas. Este año su regreso está marcado por los tonos más convencionales como los tostados, os suela y los colores pastel. La clave de estas camperas son las costuras tipo “matelasé” de gran trama, diferenciadas entre sí por los diseños, los tamaños e incluso, los lugares en donde se marca dicho gancho de diseño que enloquece a más de una. Una campera así de abrigada y estilosa, puede ser la estrella de tu placard.

Tops Cut out:

Es el estilo más psicodélico y recortado de todos los tops y poleras que se roban protagonismo esta temporada. Con grandes orificios abiertos en diferentes lugares, asimétricos y elegante. Los tops con formas y cortes diferentes en colores muy brillantes serán un gran aliado para dar un cambio radical a cualquier look clásico, sin perder la elegancia. Pueden usarse tanto de manera diurna como de noche. Son versátiles hasta cierto punto, ya que en su mayoría son prendas de punto que suelen acompañar un look más bien fashionista. Una nueva estrella, pero no es necesariamente un ítem de fondo de armario.

Punto y tejidos enterizos:

Con lejanos toques sesenteros, los total look de punto se adueñan de los out fit para los días más fríos. Un estilo boho chic con detalles más elegantes, algunos muy al cuerpo respetando las siluetas, propone una combinación ideal entre lo abrigado, lo cómodo, lo blando y los románticos al cual es muy difícil resistirse. El regreso de los tejidos n oes novedad, pero si en su versión de pies a cabeza con vestidos tipo “sastre” completamente tejidos y diseñados para las zonas más frías, pero siempre manteniendo la impronta fina y comfy que tanto buscamos, luego de estar dos años usando solo pijamas. No deben faltar.

Recordá que son prendas que se pueden intercambiar entre ellas, no necesariamente deben ser usadas como están propuestas en estas fotos para que te inspires, pero si son una buena forma de poner en marcha tu imaginación a la hora de elegir qué lucir todos los días, con prendas que seguramente, se robaran todo el protagonismo de este otoño 2022.