Dos influencers sanjuaninas posaron juntas tomando vino: los looks de un finde soñado

Como suele suceder con las famosas a nivel nacional, en nuestra provincia también hay “match” de influencers. Amistades que crecen más allá del mundo de las redes y sus respectivos trabajos, las jóvenes Celeste Martín y Valentina Ruiz aunaron energías y salieron a divertirse con sus respectivas parejas, por uno de los atractivos y destinos más lindos de nuestra provincia.

Como parte de la ruta del vino, la bodega Graffigna Yanzón y Calia son algunas de las principales bodegas boutique de San Juan, donde, como parte de una nueva tendencia en nuestra provincia, reciben a quienes deseen pasar un finde distinto con una posada, degustaciones de vinos, visitas guiadas y restorants con vista a paisajes soñados de nuestro querido San Juan.

Celeste y Vachi con sus parejas en la bodega Graffigna Yanzón- San Juan

Si bien Celeste con sus más de 70 mil seguidores siempre comparte donde está y qué está haciendo, Vachi con sus 17 mil seguidores en Instagram, no se queda atrás. Pero muy rara vez se puede observar a dos referentes de la moda y del life style sanjuanino disfrutando de un momento de amistad juntos: ellas rompieron todos los esquemas.

Si bien no se sabe si comparte mucho tiempo juntas o no, esta “escapadita” al valle de Pedernal dejó en claro la buena onda que hay entre ellas, incluso con sus parejas quienes las acompañaron en este trip de fotos, chin chin y sonrisas al sol.

Con looks engamados, con todos tostados y blanco, las chicas se lucieron de manera muy chic y con un estilo bien chilly que las define.

Por su parte Vachi usó un look over size, bien sastrero en tonos camel y botas tipo borcego de plataforma en color blanco con un top en color verde lima y aros de gran presencia. Un must have de esta temporada de primavera.

El look de Vachi

En cambio Celeste, prefirió una mini tiro alto, también en tono camel, con un top en color blanco al cuello, pelo bien recogido, sandalias a tono con su top y unas gafas de sol bien imponentes, otro look de fondo de armario que la rompe para los días de sol previos al veranito sanjuanino.

El look de Celeste

Con mensajes como "de vinito en vinito, se me alegra el corazoncito" y comentarios cruzados entre sus posteos como "los quiero" o "Potraza, que se repita" las jóvenes del momento mostraron su amistad a sus fans sanjuaninos y más.

Sin dudas, un finde inolvidable y un ejemplo de looks de primavera para usar de referencia.