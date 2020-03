La fórmula de Calu Rivero que genera revuelo en el mundo de la moda internacional

View this post on Instagram

Dear @thesartorialist I admire your work, I have your books at home, I always loved the way you capture personality through style. Being capture by your eyes is a huge pleasure. Gracias ud83eudda2 @prada #milanfashionweek #styled by @barbbvelez // Querido @thesartorialist hace mucho tiempo sigo tu trabajo, tengo tus libros en mi casa, siempre admire tu manera de captar la personalidad de las personas a travu00e9s del juego que es vestirse. Haber sido capturada por tus ojos es un enorme placer .