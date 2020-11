Tendencia infalible: mirá los “total looks” de Fabiola Yañez que inspiran

View this post on Instagram

Como Presidenta del Consejo Asesor del programa u201cPrimera Infancia y Desarrollo Sostenibleu201d me reuniu0301 y dialogueu0301 virtualmente con Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina u0040unicefargentina, Roberto Valent u0040robertovalentun, Coordinador Residente de ONU Argentina, Juan Ustarroz u0040juaniustarroz, Intendente de Mercedes, Pcia. de Buenos Aires, Marisa Paira u0040marisaparia, Ministra de Desarrollo Social de la provincia de Entre Rios, Sandra Merino, Directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan y Gabriel Vidart u0040gvidart51, ex Secretario Ejecutivo del Plan de los Centros de Atenciou0301n a la Infancia y la Familia de Uruguay. Tambieu0301n participaron los demau0301s miembros del Consejo e invitados especiales. Durante el encuentro conversamos sobre las diferentes experiencias territoriales, teniendo como eje principal los u201cAbordajes integrales del cuidado de la primera infancia en el au0301mbito provincial y municipalu201d. Priorizar la primera infancia no sou0301lo contribuye al desarrollo infantil, sino tambieu0301n colabora en reducir la pobreza y fundamentalmente las desigualdades. Por esta causa estoy convencida que desde el Consejo vamos a contribuir para avanzar en una agenda de plena garantiu0301a de los derechos de nuestras ninu0303as y nuestros ninu0303os.