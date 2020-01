El boom del verano es un accesorio clásico: Mirá como lo combinan las famosas

View this post on Instagram

Hoy es mi cumpleau00f1os! ud83dude0aud83cudf82 son 45 ..ud83dude48 y siento que es un montu00f3n! No se en que momento cumplu00ed todos esos au00f1os! Pero bienvenidos!!! No creo en la edad. Soy muchu00edsimo mu00e1s joven ahora que entendu00ed un par de cosas de la vida que hace unos au00f1os, que el tiempo se me escurru00eda mientras hacu00eda de todo para volverme grande . Pero bueno.. son 45 ud83dude02 Asu00ed que hoy y cada du00eda a celebrar la vida!! Lo queru00eda compartir con ustedes u2764ufe0f Asu00ed, riu00e9ndome fuerte arranco mi nueva vuelta al sol ud83dude4cud83cudffb