Sugerencia de hoy: Molino Bianco

Molino Bianco te espera con lo último en moda para los más chiquitos de la casa. No podés quedarte sin las nuevas y monísimas prendas de marcas tan importantes como Old Bunch y Wanna Go, que son los que marcan tendencia.

En su local de Entre Ríos y Rivadavia, Molino Bianco te espera con numerosas propuestas. Entre ellas estas dos que te sugerimos a continuación:

Campera Rústica Wanna Go con pantalón náutico

Conjunto Rústico Gatita Old Bunch