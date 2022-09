Mirá a qué podría subir Lionel Messi contra Jamaica

Abrir el sobre de figuritas y encontrar la de Lionel Messi. La felicidad de un montón de chicos (y no tan chicos) en Argentina y también la de Mateo en Francia, al haberle tocado la de su papá. Desde Miami, Leo disfrutó de volver a ponerse la camiseta de la Selección y volvió a ser figurita pero dentro de la cancha. Su doblete con golazo incluido y sus pases top -incluso con marca personal- lo hicieron el mejor del 3-0 a Honduras , para generarle más sonrisas a los argentinos. A los de acá y los de allá.

Y hablando de cosas que dan la vuelta al globo, siempre está Lionel. Porque sus tremendas marcas siempre están a tiro de conseguir algo. Con el doblete a Honduras (nueva víctima) llegó a 88 gritos con la celeste y blanca y así quedó a solamente un gol de meterse entre los tres máximos goleadores de selecciones de todos los tiempos. De hecho, ante Jamaica (el martes) tendrá la chance de alcanzar o superar los 89 que ostenta Mokhtar Dahari, quien los logró jugando para Malasia (de 1973 a 1985) y está en el podio. Más arriba se ubican los únicos que superaron los 100 como Ali Dai de Irán con 109 y Cristiano Ronaldo con sus 117 en Portugal, en lo más alto.

“Me siento bien, anteriormente la pasé mal, no termine de encontrarme nunca. Este año es diferente, llegué más acomodado al club, al vestuario, al juego. Me siento muy bien y volví a disfrutar”, explicó Leo su buen momento en PSG a diferencia de su primer año allí, algo que con la Selección no se modificó. Después de levantar la Finalissima ante Italia, le hizo los cinco tantos a Estonia y dos a Honduras para aumentar esa cuota goleadora. El martes, en Nueva Jersey, tendrá otro duelo para seguir estirando sus números, el invicto de la Selección (34 PJ) y las ganas de que llegue el Mundial ya. “Nosotros estamos igual que la gente con la misma ilusión, ansiedad y ganas. Pero hay que ir paso a paso”, dijo la figurita repetida, la de cada juego y cada marca nueva...