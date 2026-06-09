Un investigador sanjuanino propone crear "bonos de cobre" para que los ciudadanos puedan invertir en la minería

La llegada de los grandes proyectos de cobre a San Juan no solo promete inversiones multimillonarias y miles de puestos de trabajo. También abre un debate que empieza a instalarse entre especialistas y economistas: qué hacer con la riqueza que generará la minería durante las próximas décadas.

En ese contexto, el ingeniero e investigador de la Universidad Católica de Cuyo, Luis Jiménez, presentó una propuesta que busca convertir parte de la renta minera en ahorro e inversión para las futuras generaciones. La iniciativa incluye la creación de fondos soberanos, fideicomisos de inversión y hasta bonos de cobre que podrían ser adquiridos por los propios sanjuaninos.

La propuesta fue difundida a través de un análisis publicado por Panorama Minero y parte de una premisa concreta: si los últimos veinte años estuvieron marcados por la producción de oro, los próximos estarán dominados por el cobre.

La oportunidad que abre la Era del Cobre

Según el trabajo elaborado por Jiménez, la minería se convirtió en una de las actividades económicas más importantes de la provincia desde la puesta en marcha de Veladero en 2005. Actualmente, el sector explica entre el 75% y el 85% de las exportaciones sanjuaninas y genera un fuerte impacto sobre la actividad económica provincial.

Sin embargo, el investigador considera que el escenario que viene será aún más significativo. San Juan concentra algunos de los mayores proyectos de cobre del mundo, entre ellos Vicuña —que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol—, El Pachón, Los Azules y Altar.

De acuerdo con las estimaciones citadas en el informe, estos emprendimientos podrían atraer inversiones de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares durante la próxima década, impulsadas por la creciente demanda global de cobre para la transición energética, los vehículos eléctricos y las nuevas tecnologías.

Fondos soberanos

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un fondo soberano o fondo de estabilización, inspirado en experiencias internacionales como las desarrolladas por Noruega y Chile.

La idea consiste en destinar una parte de los recursos generados por la minería a un fondo de inversión permanente, evitando que esos ingresos extraordinarios se consuman exclusivamente en gastos corrientes del Estado.

Según plantea Jiménez, los rendimientos de ese fondo podrían financiar proyectos estratégicos vinculados con la diversificación productiva, la agricultura tecnificada, la infraestructura energética y el desarrollo tecnológico.

Para lograrlo, propone evolucionar los actuales fideicomisos destinados a obras públicas hacia instrumentos financieros más sofisticados, capaces de actuar como fondos de inversión y de garantía.

Inversión para los sanjuaninos

Quizás el aspecto más novedoso de la propuesta sea la posibilidad de que los ciudadanos participen indirectamente del negocio minero mediante instrumentos financieros vinculados al cobre.

En ese esquema, Jiménez propone que el Banco San Juan podría desempeñar un rol clave mediante la emisión de bonos o títulos respaldados por los futuros ingresos provenientes de regalías mineras.

De esta manera, los ahorros de particulares, empresas e instituciones podrían canalizarse hacia instrumentos asociados al desarrollo de los proyectos cupríferos.

Jiménez denomina a este concepto "Propiedad Social del Activo". En términos prácticos, implicaría que un docente, un comerciante o un profesional sanjuanino puedan invertir en instrumentos relacionados con la actividad minera y beneficiarse de su evolución económica.

Para el investigador, esta participación ayudaría además a fortalecer la denominada licencia social de la minería, al vincular de manera más directa a la población con los beneficios económicos generados por el sector.

Agua, tecnología y una alianza regional

La propuesta también contempla utilizar estos mecanismos financieros para impulsar áreas consideradas estratégicas para el futuro provincial.

Entre ellas aparece la creación de un Hub Tecnológico Minero orientado a exportar servicios de ingeniería y conocimiento, además de programas destinados a mejorar la eficiencia en el uso del agua mediante la emisión de "bonos hídricos" para modernizar sistemas de riego.

Otro de los planteos es avanzar en una alianza con Mendoza para conformar un corredor financiero regional capaz de emitir bonos verdes y otros instrumentos de financiamiento vinculados a proyectos de desarrollo sostenible.

Para que el modelo funcione, Jiménez sostiene que será necesario construir una estructura de gobernanza de largo plazo, con participación de universidades, entidades financieras y organismos públicos, de manera que la estrategia trascienda los cambios de gestión y se convierta en una verdadera política de Estado.

La discusión llega en un momento clave para San Juan. Mientras los grandes proyectos de cobre avanzan en sus etapas de desarrollo y buscan atraer inversiones multimillonarias, también comienza a plantearse un interrogante de fondo: cómo administrar esa riqueza para que sus beneficios se extiendan mucho más allá de la vida útil de las minas.