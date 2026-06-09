Oro, plata y cobre con precios récords: el informe que posiciona a San Juan como motor minero

El último reporte de la Secretaría de Minería de la Nación confirmó precios extraordinarios para los metales que la provincia ya produce y para los megaproyectos que vienen. Con el cobre en niveles récord, el oro en precios nunca vistos y la plata creciendo un 135% anual, San Juan se consolida como el destino más atractivo para las inversiones.

El reciente informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, publicado en mayo de 2026, revela que los minerales que descansan en la cordillera sanjuanina atraviesan un ciclo de precios históricos. El cobre está en niveles récord, el oro en precios nunca vistos y la plata lleva la delantera creciendo un 135% anual.

Todos datos que garantizar no solo la rentabilidad de las minas actuales de San Juan de oro y plata, sino también la viabilidad de los grandes proyectos de cobre que están en la gatera.

El respaldo para cuatro minas de oro

Para las operaciones que ya generan riqueza en la provincia, como Veladero (operada por Barrick y Shandong Gold), las noticias son alentadoras. En abril de 2026, el oro promedió los 4.721 dólares la onza, lo que representa un impresionante crecimiento interanual del 46,7% respecto a abril del año pasado.

No es todo: en lo que va del año, el metal dorado promedia los 4.837 dólares la onza, un 63,9% por encima del precio que tuvo entre enero y mayo de 2025.

Este valor sostiene no solo al departamento de Iglesia donde esta Veladero, sino que da un marco de certezas para la reactivación del proyecto Carbonatos Profundos de la mina Gualcamayo en Jáchal.

Además, las minas de oro Casposo (en Calingasta) y Hualilán (en Ullum) han vuelto a producir lingotes en el mejor momento.

Y donde hay oro, hay plata; y los datos del informe sobre este metal son explosivos: el precio promedió los 75,9 dólares la onza en abril, marcando el mayor aumento entre los metales con un 135,4% respecto al mismo mes del año anterior. Además, el informe oficial destaca que la plata atraviesa su sexto año consecutivo de déficit de oferta, lo que asegura que la demanda seguirá empujando los precios hacia arriba.

Cobre: el futuro sanjuanino

Pero si hay un dato que entusiasma a la gestión provincial y a los inversores de proyectos como Vicuña (Josemaría y Filo del Sol), Los Azules, El Pachón y Altar, es el del cobre. El informe oficial sitúa al metal rojo en un promedio de 12.951 dólares la tonelada durante abril, un 41,1% más caro que hace un año.

¿A qué se debe este salto? Según el reporte, hay dos factores clave que benefician directamente el potencial de San Juan:

- Inteligencia Artificial (IA): El crecimiento exponencial de este sector en el mundo ha disparado los pedidos de exportación de cables y conductores, elevando el soporte de los precios. El sector de la IA requiere una gran cantidad de infraestructura tecnológica. Esto ha generado un fortalecimiento de los pedidos de exportación de productos como el alambrón y cables, componentes esenciales para el funcionamiento de los centros de datos y redes necesarias para la IA.

- Transición Energética: La expansión de redes eléctricas domésticas y sistemas de almacenamiento en China y el mundo demanda un volumen de cobre que ahora provincias como San Juan pueden proveer a gran escala.

Un horizonte de décadas

Los números oficiales señalan que el promedio de los cuatro minerales estrella en lo que va de 2026 supera ampliamente los registros de 2025. Para San Juan, esto significa que el cobre ya no es una promesa lejana, sino una realidad económica que supera los 13.000 dólares la tonelada, un valor que hace que proyectos de larga vida útil sean hoy más atractivos que nunca.

Con la reactivación de minas de oro y plata medianas y la extensión de la vida útil de Veladero, junto a la solidez de los precios internacionales, la provincia se encamina a una era de inversión minera sin precedentes.