Llega Código Minero, un nuevo programa de Tiempo Streaming para entender el presente y el futuro de San Juan

La minería ya no es un tema reservado exclusivamente para especialistas y personas del rubro, sino que cada vez está más cerca de la sociedad y más aún en San Juan. En una provincia que concentra algunos de los proyectos más importantes de la Argentina, y que mira al cobre como una de las grandes apuestas para las próximas décadas, entender qué pasa en la actividad se convirtió en una necesidad. Con esa premisa nace Código Minero, la nueva propuesta de Tiempo Streaming.

Desde el miércoles 17 de junio, a las 19:00 horas, el canal de streaming de Tiempo de San Juan suma a su programación un espacio pensado para abordar una de las industrias que más impacto tiene -y tendrá- en la economía, en la política y la vida cotidiana de los sanjuaninos.

Con la conducción de las periodistas de Tiempo de San Juan, Natalia Caballero, jefa de redacción de Tiempo de San Juan y Elizabeth Pérez, editora de la sección Economía, el programa ofrecerá un repaso semanal de las principales novedades de la minería local, nacional e internacional. La actualidad de los grandes proyectos que avanzan en San Juan, las decisiones políticas que marcan el rumbo del sector, los movimientos empresariales y las tendencias globales tendrán un lugar destacado en cada emisión.

Pero Código Minero buscará ir más allá de los comunicados y los anuncios. La propuesta apunta a explicar de manera clara qué ocurre detrás de cada proyecto, cuáles son los desafíos de la actividad y cómo impactan las decisiones que se toman en oficinas gubernamentales, empresas y comunidades.

El ciclo contará también con entrevistas a protagonistas clave de la industria: empresarios, especialistas, funcionarios, trabajadores y referentes que forman parte de un ecosistema que hoy concentra gran parte de las expectativas productivas de la provincia.

"La minería de San Juan también tendrá su lugar en el streaming de Tiempo, con un nuevo espacio donde aportaré toda mi experiencia para brindar la información exacta, lo que hablan los protagonistas y en pos de acercar todos los entretelones de una actividad que hoy se palpita en todos los rincones, despierta expectativas y ocupa un lugar clave en la provincia", destacó Elizabeth Pérez, una de las protagonistas del nuevo programa.

La nueva apuesta se suma a la programación de Tiempo Streaming, que continúa ampliando su propuesta de contenidos con identidad local, análisis, actualidad y voces protagonistas. Aunque no llega sola, sino que se suma a una nueva sección de Tiempo de San Juan, que vas a encontrar como Tiempo Mining.

La cita será todos los miércoles a las 19:00 horas, a partir del 17 de junio, por Tiempo Streaming en YouTube.