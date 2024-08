Milei volvió a apuntar contra "la casta" y dijo que pondrá a "la Argentina de pie"

Tras los traspiés que sufrió el Poder Ejecutivo en el Parlamento, por caso la sanción del ajuste en las jubilaciones y el rechazo al otorgamiento de fondos para la SIDE, quienes conocen al primer mandatario sostienen que, lejos de intimidarlo, “los desafíos lo motivan para seguir con más convicción con su programa”.

En el Gabinete nacional, y particularmente en el ministerio de Economía, piensan que “lo peor ya pasó”. Se basan en un rebote en la actividad, en el empleo y los salarios. También están subiendo, según el Gobierno, las jubilaciones en términos reales. Precisamente, Milei señaló que “hoy ocho de cada diez indicadores de alta frecuencia muestran que la economía está saliendo adelante”.

Si bien el discurso de Milei fue interrumpido por varios aplausos, el auditorio compuesto por cerca de mil personas, en buena medida del sector agropecuario, no fue muy entusiasta. Tal vez porque esperaban referencias al campo que atraviesa por una difícil situación, a la Bolsa de Comercio y a las distintas actividades de Rosario.

El campo está preocupado por la caída que vienen experimentando las cotizaciones en el mercado internacional. Al respecto, una importante dirigente del sector señaló a Ámbito que “si al menos hubiera una señal del Gobierno a favor de una mejora en las condiciones para el sector, se podría lograr una mayor confianza para seguir adelante”.

En este sentido, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, reiteró la necesidad de avanzar en un esquema de baja de las retenciones, hasta la eliminación definitiva, de este impuesto “distorsivo que no tiene que estar”.

Con respecto a los precios, Milei afirmó que de recibir una inflación del 17.000% anual “ahora la verdadera inflación macro Argentina hoy viaja al 5%”.

El presidente salió al cruce de los que señalan que no gestiona. Hizo referencia nueve veces al tema. Sostuvo que, en los últimos 123 años, en 113 veces el país registró déficit. Y consideró que en los restantes diez años el superávit no era verdadero, porque el país estaba en default. En cambio, remarcó, en seis meses su Gobierno logró superávit fiscal, algo que no se había conseguido en toda la historia, de donde concluyó que Luis “Toto” Caputo es el mejor ministro de Economía que tuvo el país.

El otro problema que se decía que era difícil de resolver era el déficit cuasifiscal hasta que “no pudiéramos construir una curva de pesos. Por eso sistemáticamente pondero el trabajo de Pablo Quirno (secretario de Finanzas) que fue el que recreó la curva de pesos”.

Reformas

Tras enumerar los resultados económicos de su gestión, Milei sostuvo que su objetivo es que la Argentina sea el país más libre del mundo.

“¿Alguien tiene idea de cuántas regulaciones metió el Gobierno anterior en el mercado de cambios? A ver escucho propuestas de números” interpeló Milei al auditorio. Y, parodiando a un rematador, los presentes fueron respondiendo hasta llegar a 20.000. El presidente respondió: “Bueno, agárrense bien de las sillas, fueron 80.000” regulaciones.

Frente a este dato, comentó que el Banco Central viene desmantelando 100 restricciones por día en promedio, “es decir, todo el tiempo estamos avanzando en la eliminación del cepo”, afirmó el jefe de Estado.

Previamente ratificó su decisión de vetar la ley de jubilaciones y cuestionó la dirigencia política.

"En este nuevo empleo que tengo, que me han contratado por 4 años, salvo que a algún golpista se le ocurra algo distinto o que la casta del Poder Legislativo nos niegue fondos para hacer tareas de inteligencia", indicó al criticar a la Cámara de Diputados luego de que este miércoles los legisladores de la oposición votaran en contra del DNU que asigna $100.000 millones para la Secretaría de Inteligencia.

Además, ironizó sobre su seguridad, al recordar que el país viene de ser amenazado por Irán, a quien adjudicó los atentados a la embajada de Israel y a la mutual de la AMIA. "Voy a tener que confiar un poco más en las fuerzas del cielo para que no me pase nada", dijo y agregó: "pero, dicho sea de paso, si me pasa algo, es responsabilidad de ellos".

Acto seguido, Milei también cuestionó que la Bicameral de Inteligencia del Congreso haya quedado en manos del radical Martín Lousteau, a quien llamó "kirchnerista de closet" y de otros dos legisladores de Unión por la Patria -Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli-, a quienes culpó de impulsar el "Pacto con Irán, o sea quien puso la bomba en Argentina".

Tras asegurar que los legisladores podrían ser responsables de lo que pudiera pasar si esos fondos no llegaran a la SIDE y de acusarlos de intentar desestabilizar su Gobierno, lanzó: "No les voy a dar el gusto. Voy a terminar estos 4 años, voy a ser reelecto y voy a poner a Argentina de pie".

