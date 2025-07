Mientras se fija fecha de audiencia, el jugador de San Martín seguirá detenido en Mendoza

A raíz de esta conducta, la Fiscalía Correccional, a cargo de Gustavo Stroppiana, consideró que existe un riesgo procesal y justificó su traslado al penal provincial. “Se le decretó el mantenimiento de la detención debido a que a la conducción riesgosa que expuso con su conducta, se le suma el caso omiso a las órdenes de detención de la policía, tras lo cual increpó a la autoridad policial y golpeó. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es de presumir que existe un claro riesgo procesal”, detalló el comunicado reproducido por MDZ.

Asimismo, se informó que la defensa de Orihuela solicitó que el futbolista declare y pidió el control jurisdiccional, el cual se realizará entre este martes 29 y el miércoles 30 de julio.

Luego de que la noticia se difundiera a nivel nacional, San Martín de San Juan emitió un comunicado oficial en el que manifestó su preocupación por el accionar policial y respaldó a su jugador.

"Como es de público conocimiento, el futbolista del Plantel Profesional, Matías Orihuela, fue detenido en la jornada de ayer en la provincia de Mendoza debido a un altercado con la policía de dicha provincia, tras haber sido imputado de una presunta infracción de tránsito, procediendo a nuestro entender de una manera arbitraria e ilegítima para la privación de la libertad de Orihuela", indica el comunicado del club.

Desde la institución también confirmaron que han designado un abogado en Mendoza para que intervenga en la causa y solicitaron que se garantice el debido proceso legal. “Estamos a la espera de que el Juez de garantías tome audiencia de ley para decidir acerca de la libertad del mismo, que entendemos debería dictarse inmediatamente”, concluye el texto.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""No te hice nada": el momento exacto de la detención del jugador de San Martín La aprehensión ocurrió este lunes en la mañana, en Potrerillos, Mendoza. Según contó el propio futbolista mientras era trasladado a la comisaría, se encontraba disfrutando de su día libre con su mujer e hija cuando dos policías "me bajaron de la camioneta y me agredieron sin ningún motivo". "Jamás falté el respeto", expresó a sus allegados. El jugador se encuentra alojado en la Comisaría 11° de Luján de Cuyo, mientras intervienen los abogados de la institución verdinegra. La nota completa en @tiempodesanjuan"