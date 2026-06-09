Mendoza lanzó una línea de créditos por $100.000 millones para impulsar a las pymes

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció una nueva línea de financiamiento destinada a pequeñas y medianas empresas de esa provincia. La iniciativa, desarrollada en conjunto con el Banco Nación, contempla un cupo total de $100.000 millones y busca facilitar el acceso al crédito para fortalecer la actividad productiva y comercial.

El programa fue presentado durante un acto encabezado por el mandatario mendocino y autoridades de la entidad bancaria. Según detallaron, los préstamos estarán destinados principalmente a capital de trabajo y contarán con una tasa bonificada por el Gobierno provincial, con el objetivo de ofrecer condiciones más accesibles para el sector pyme.

Desde la administración mendocina señalaron que la medida apunta a acompañar a las empresas en un contexto económico complejo, brindándoles herramientas para sostener la producción, realizar inversiones y mantener puestos de trabajo. Además, destacaron que se trata de uno de los programas de financiamiento más importantes impulsados en los últimos años para el sector privado de la provincia.

Los créditos estarán disponibles para empresas radicadas en Mendoza que cumplan con los requisitos establecidos por el Banco Nación. El esquema contempla la participación activa del Gobierno provincial a través de la bonificación de tasas, lo que permitirá reducir significativamente el costo financiero para los beneficiarios.

Durante la presentación, Cornejo sostuvo que el acceso al financiamiento es una de las principales demandas del sector productivo y remarcó la importancia de generar instrumentos que permitan a las empresas desarrollarse en un escenario de mayor estabilidad económica.

Con esta nueva línea, Mendoza busca fortalecer su entramado productivo y mejorar la competitividad de las pymes, un sector que concentra buena parte del empleo privado y de la actividad económica de la provincia vecina.