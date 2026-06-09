Mendoza implementó pulseras digitales para reforzar la seguridad en la identificación de recién nacidos

El sistema de salud de Mendoza dio un paso más en la incorporación de tecnología aplicada a la atención sanitaria al poner en marcha un sistema de pulseras digitales para la identificación de recién nacidos. La medida busca fortalecer los protocolos de seguridad en las maternidades y minimizar la posibilidad de errores en la vinculación entre madres y bebés durante la internación.

La iniciativa comenzó a aplicarse en hospitales públicos de la provincia y consiste en la colocación de dispositivos electrónicos tanto al recién nacido como a la madre. A través de un sistema digital, cada pulsera queda asociada de manera única, permitiendo verificar en tiempo real la identidad de ambos y garantizando un seguimiento seguro desde el momento del parto hasta el alta médica.

Desde el Ministerio de Salud mendocino explicaron que la incorporación de esta tecnología apunta a modernizar los procedimientos de atención y a brindar mayor tranquilidad a las familias. Además, permite reforzar los controles que ya existen en las áreas de maternidad y neonatología, donde la correcta identificación de los pacientes es uno de los aspectos centrales de la atención.

El nuevo mecanismo también facilita el registro de información vinculada al nacimiento y mejora la trazabilidad dentro de los establecimientos sanitarios. De esta manera, el personal médico y de enfermería puede acceder de forma más rápida y precisa a los datos de cada paciente, optimizando los tiempos de trabajo y reduciendo el margen de error humano.

La experiencia mendocina se suma a una tendencia que ya se observa en distintos sistemas de salud del país y del mundo, donde la tecnología se utiliza para fortalecer la seguridad hospitalaria. En este caso, el foco está puesto en uno de los momentos más sensibles de la atención médica: el nacimiento y los primeros días de vida de un bebé.

La implementación de las pulseras digitales representa una inversión en infraestructura tecnológica y capacitación del personal, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de los servicios sanitarios y garantizar estándares cada vez más altos de seguridad para pacientes y profesionales.