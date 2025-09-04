jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ALMATEUR

Lucas Affronti, el pequeño gigante del golf sanjuanino que sueña con ser campeón mundial

Con apenas 12 años, Lucas Affronti ya acumula nueve temporadas en el green. Formado en Amancay y guiado por su familia y profesores, el joven golfista viene de ganar un torneo en Mendoza, se prepara para competir en Buenos Aires y no oculta su gran ilusión: conocer a Tiger Woods.

Lucas Affronti, con uno de los trofeos conquistados en su joven carrera deportiva.

Lucas Affronti, con uno de los trofeos conquistados en su joven carrera deportiva.

El golf sanjuanino tiene en Lucas Affronti a una de sus promesas más firmes. Con 12 años, este chico que empezó a jugar a los 3 gracias a su abuela, encontró en el deporte una forma de expresarse y superarse día a día. “El desafío es contra uno mismo y no contra los demás”, asegura.

Entre apodos como Pela y Bomberman, Lucas entrena en Amancay y ya acumula recuerdos inolvidables, como aquel tiro entre los árboles que terminó en el green o la victoria del 22 de diciembre, justo el día de su cumpleaños.

El más reciente fue el pasado 24 de agosto. Affronti consiguió un triunfo importante en el torneo federativo de disputado en Mendoza, una victoria que le otorga confianza de cara a su gran desafío del año: el Federativo de Menores en Buenos Aires, en diciembre, donde buscará medirse con los mejores del país.

image

Lucas también reconoce que el golf es un deporte de emociones cambiantes: “Tenés días en los que te va muy mal, otros en los que te va peor y después algunos en los que más o menos te sale bien. A veces me angustio y me enojo, pero también me enseña que no siempre todo va a ser bueno y que en la vida hay que seguir adelante”.

Con el acompañamiento de Jorgito Miranda, Agustín López y Gabo Rufa, además del apoyo de su familia, Lucas disfruta de cada torneo, aunque no oculta sus metas: “Ser campeón mundial y tener una clase con Tiger Woods”.

"La clave está en disfrutar para ganar", dice Lucas, convencido de que el golf es más que un deporte: es una escuela de vida.

Me enseñó mi abuela cuando yo tenía 3 años, y desde ese día el golf se convirtió en parte de mi vida. Me enseñó mi abuela cuando yo tenía 3 años, y desde ese día el golf se convirtió en parte de mi vida.

Al mismo tiempo, invita a otros chicos a sumarse al golf: “Que se animen a venir a probar, que está bueno”.

La entrevista completa en Almateur, en el siguiente video.

Embed - Lucas Affronti en ALMATEUR

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

Imagen ilustrativa 
Tremendo

Un adolescente calentaba agua para bañarse y murió por una descarga eléctrica

Te Puede Interesar

Llegó el gran día: este jueves inauguran las obras de la Calle 5 video
Infraestructura

Llegó el gran día: este jueves inauguran las obras de la Calle 5

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará
Abordaje oficial

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará

Ataque de peronóspora en racimos sanjuaninos. Nación declaró la emergencia agropecuaria. 
Tras gestiones provinciales

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Más de 24 mil familias se anotaron para el sorteo del IPV: cuál es el barrio más codiciado
Expectativa

Más de 24 mil familias se anotaron para el sorteo del IPV: cuál es el barrio más codiciado