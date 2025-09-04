Lucas Affronti, el pequeño gigante del golf sanjuanino que sueña con ser campeón mundial

Lucas Affronti, con uno de los trofeos conquistados en su joven carrera deportiva.

El golf sanjuanino tiene en Lucas Affronti a una de sus promesas más firmes. Con 12 años, este chico que empezó a jugar a los 3 gracias a su abuela, encontró en el deporte una forma de expresarse y superarse día a día. “El desafío es contra uno mismo y no contra los demás”, asegura.

Entre apodos como Pela y Bomberman, Lucas entrena en Amancay y ya acumula recuerdos inolvidables, como aquel tiro entre los árboles que terminó en el green o la victoria del 22 de diciembre, justo el día de su cumpleaños.

El más reciente fue el pasado 24 de agosto. Affronti consiguió un triunfo importante en el torneo federativo de disputado en Mendoza, una victoria que le otorga confianza de cara a su gran desafío del año: el Federativo de Menores en Buenos Aires, en diciembre, donde buscará medirse con los mejores del país.

Lucas también reconoce que el golf es un deporte de emociones cambiantes: “Tenés días en los que te va muy mal, otros en los que te va peor y después algunos en los que más o menos te sale bien. A veces me angustio y me enojo, pero también me enseña que no siempre todo va a ser bueno y que en la vida hay que seguir adelante”.

Con el acompañamiento de Jorgito Miranda, Agustín López y Gabo Rufa, además del apoyo de su familia, Lucas disfruta de cada torneo, aunque no oculta sus metas: “Ser campeón mundial y tener una clase con Tiger Woods”.

"La clave está en disfrutar para ganar", dice Lucas, convencido de que el golf es más que un deporte: es una escuela de vida.

Al mismo tiempo, invita a otros chicos a sumarse al golf: “Que se animen a venir a probar, que está bueno”.

