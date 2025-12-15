Lograr la remisión de la prediabetes sin fármacos reduce a la mitad el riesgo cardíaco

Un metanálisis internacional publicado en The Lancet Diabetes and Endocrinology reveló que normalizar los niveles de glucosa en personas con prediabetes, sin recurrir a medicamentos, se asocia con una reducción cercana al 50% del riesgo de muerte cardiovascular o de insuficiencia cardíaca a largo plazo.

El hallazgo surge de un análisis post-hoc de dos estudios clínicos de referencia realizados en Estados Unidos y China, y fue destacado por el cardiólogo Eric Topol, quien subrayó que alcanzar la normoglucemia en etapas tempranas tiene un impacto sostenido en la salud cardiovascular durante décadas.

La prediabetes (una condición intermedia entre la glucemia normal y la diabetes tipo 2) está vinculada a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca y mortalidad prematura. Si bien las intervenciones sobre el estilo de vida demostraron reducir la progresión a diabetes, hasta ahora no existía evidencia consistente sobre su efecto directo en los eventos cardiovasculares.

El análisis incluyó datos de más de 2.900 personas con prediabetes, pertenecientes al Estudio de Resultados del Programa de Prevención de la Diabetes (DPPOS), en Estados Unidos, y al Estudio Da Qing de Prevención de la Diabetes (DaQingDPOS), en China. En ambos casos, la remisión se definió según los criterios de la Asociación Americana de la Diabetes (ADA): glucosa en ayunas menor a 100 mg/dL, glucosa a las dos horas por debajo de 140 mg/dL y hemoglobina glicosilada inferior al 5,7%, sin tratamiento farmacológico.

El seguimiento se extendió entre dos y tres décadas, lo que permitió evaluar los efectos a largo plazo. En el DPPOS, quienes lograron la remisión al cabo de un año presentaron una tasa de 1,74 eventos cardiovasculares por cada 1.000 personas-año, frente a 4,17 en el grupo que no alcanzó la normalización. Resultados similares se observaron en el estudio chino, incluso tras más de 30 años de seguimiento. El análisis combinado confirmó una reducción significativa tanto de eventos cardiovasculares como de la mortalidad general.

Los autores sostienen que estos resultados podrían redefinir las estrategias de prevención cardiovascular en personas con prediabetes. Hasta ahora, las guías clínicas recomendaban dieta y actividad física para evitar la progresión a diabetes tipo 2, pero no establecían metas glucémicas específicas con impacto cardiovascular.

El estudio plantea que la remisión de la prediabetes debería convertirse en un objetivo terapéutico prioritario, comparable al control de la presión arterial o del colesterol. Más allá de la pérdida de peso, la normalización de la glucosa se asocia con mejoras en la sensibilidad a la insulina, reducción de la grasa visceral y menor inflamación sistémica, factores clave para explicar el beneficio observado.

No obstante, los investigadores advierten que las tasas de remisión fueron bajas, lo que representa un desafío para su aplicación a gran escala. Por ello, remarcan la necesidad de estudios prospectivos y aleatorizados que permitan confirmar estos hallazgos y definir las estrategias más eficaces para lograr la remisión en distintas poblaciones.

La evidencia publicada en The Lancet Diabetes and Endocrinology refuerza la idea de que revertir la prediabetes podría convertirse en un nuevo estándar global para reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular a largo plazo.